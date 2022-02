Salud mental ya prevé las cuestiones a tratar con alumnos en la vuelta a clases

jueves, 3 de febrero de 2022 22:10

Falta un mes para el comienzo de clases en San Juan y desde el área de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, ya se preparan para atender casos de niños que año a año se registran en la vuelta al aula.

Según explicó la licenciada Cecilia Turiz, del área de Salud Mental, se trata de casos que no se detectan en en seno familiar pero que sí lo hacen los docentes en la escuela. Uno de ellos puede ser el de separación de los padres, que podría detectarse en mayor medida luego de dos años de pandemia.

"Esperamos un mayor número de demandas cuando empiecen las clases. Se trata de las demandas de niños a través de la derivación de escuelas, algunos síntomas que pueden aparecer en niños, que no han sido detectados en el ámbito familiar pero que sí se detectan en el ámbito institucional", explicó Turiz a Diario La Provincia SJ.

En esos casos, se produce una derivación a los gabinetes interdisciplinarios de Educación, se hace una valoración y se evalúa si es una cuestión que se puede resolver en la escuela o si se requiere un tratamiento.

"Se trata de una demanda que se genera cuando se ve que las cuestiones evolutivas no se están logrando, por ejemplo, que llega un niño a primer grado que no sabe hablar o de jardín, que se notan conductas de fallas en la socialización, de acuerdo a la edad, o que no se instaló el juego simbólico. Son cuestiones que según las etapas evolutivas no se han ido logrando, y que quizás no resaltan en el ámbito familiar pero que los docentes sí perciben eso", detalló.

Y agregó: "A veces son cuestiones de estimulación y otras de separación. Después de dos años alterados, en donde el primero estuvieron todo el tiempo en la casa con los padres, y el segundo con un proceso de separación más paulatina, este año es volver a circular en las instituciones fuera del hogar", explicó.

Cuando son derivados por la escuela hay un paso intermedio que es la valoración del gabinete, que según Turiz, "tiene fundamentalmente dos funciones, primero aclarar una demanda y segundo no generar diagnósticos sin ningún fundamento".

"Es una demanda de números muy altos; a veces hay casos de niños que han pasado desapercibidos por ejemplo, en el paso de nivel inicial a primer grado, donde se empiezan a notar ciertas falencias cuando comienzan con la lectoescritura, esos so casos comunes. De todos modos, por eso son importantes las valoraciones de los gabinetes porque en estos años, eso ha estado un poco desfasado", insistió.