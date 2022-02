¡En cuenta regresiva! el primer mural interactivo, ahora en su "etapa profunda"

domingo, 27 de febrero de 2022 15:47

Nunca antes visto en la provincia. El mural en 3D de un gigante dinosaurio parece listo sin embargo transita ahora su etapa profunda y se espera que este lista en marzo. La obra está ubicada en la pared de la escuela Boero en la esquina de Avenida Rioja y Belgrano y muchos de los que pasaron por el lugar quedaron maravillados. La dimensión, la técnica, los colores y el dinosaurio que está plasmado allí, llaman la atención de todos los sanjuaninos.

Se prevé que la obra esté lista en la primera quincena del mes que está por empezar. El coordinador y productor de la obra, Lucas Aguirre, resaltó que es muy asombroso lo que sucede en los sanjuaninos cada vez que se detienen a observar la obra.

“Esa imagen que nosotros hemos representado en ese mural es el Ingentia prima. El nombre dice que es la primera gigante y se encontró en Caucete, precisamente en la localidad de Balde de Leyes, dentro del departamento. Me interesa mucho todas las cosas que hacen que Caucete se distinga”, destacó Lucas Aguirre a Diario La Provincia SJ.

Lucas es oriundo de ese departamento y remarcó que le gusta que su localidad sea reconocida. Por este motivo, y sumado a que el Ingentia prima fue descubierto en Caucete y es el único en su especie a nivel mundial fue que decidió ese diseño para el mural.

“A mí se me ocurre, en este mundo de la ilustración y de la imagen, empezar a empezar a experimentar y me encuentro con las imágenes anaglifo. ¿Qué es una imagen anaglifo? Es una combinación de colores o de canales. En el caso de que sea digital, como en esta imagen, donde agarras y ubicas figura o texturas, en un canal que es el cian y el resto de las otras cosas las ubicas en el canal rojo. Eso produce un efecto visual. Esto hace que un color o un canal anula al otro color. Eso nos da la posibilidad de poner dos imágenes superpuestas, pero que puedan ser leídas de manera individual dependiendo con que lo estés viendo”, describió Aguirre.

Sobre el mismo tema remarcó: “si yo pongo un color cian, voy a ver solamente lo de ese color. Si coloco un filtro rojo veré solamente el rojo. Entonces, ahí es donde se produce un poco la magia. Yo creo que esto está cerca de ser una infografía, pero sin ese recurso del texto, estadístico o numérico. Si te permite en este caso puntual, que es ciencia lo que uno está difundiendo, ver el esqueleto o la versión de cómo habría sido ese dinosaurio. Todo en una misma versión, eso para mí fue alucinante”, resaltó el autor de la obra.

Lucas Aguirre sumó a su equipo de trabajo a artistas locales, entre ellos: Maximiliano Heredia, Matías Alcaraz, Leandro Molina y Fabio Pereyra. Fueron los encargados de lograr la imponente obra a la vista de todos los sanjuaninos.

El desafío era transferir la imagen que veían en la computadora a pigmento. “Yo probaba los filtros en la computadora y funcionaba, pero me genera colores luz, el famoso RGB, que tienen los monitores ahora ¿Cómo hacía para que eso pase a ser pintura? Y esas pinturas están hechas a base de pigmentos. Era como convertir ese archivo a algo. Cuando vas a convertirlo a grafica cambias el modo de RGB a cian, magenta, amarillo y negro. Bueno, acá había una conversión, semejante a eso, porque insisto estos son colores pigmento. Entonces, debíamos ir a las pinturerías, encontrar un color que se asemejara a esta descomposición de colores en que nosotros lo habíamos hecho, que insisto están en estas dos gamas. Una descomposición del rojo y del cian. Nosotros lo que hacemos con pintura es tenemos un cian en su máximo valor o empezamos a bajarle el valor. En esa imagen que se puede ver en el muro tenemos 4 cian diferentes en distintos valores. El más oscuro de todos es el máximo valor que tenemos y el más clarito es el más contaminado con blanco está. Después lo mismo sucede un poco con el rojo, solo que en este color es menos, no tenemos no más de dos niveles de rojo y eso es todo”, explico Lucas.

Una vez que tenía la idea lista, el productor de la obra salió a buscar quien materializara ese proyecto. “Recurrí a la Secretaria de Ciencia y Tecnología, me contacto con la coordinadora de Innovación Mariela Limerutti. Ya había hecho otros trabajos anteriores para ellos. Entonces, sabía que había una app que se llamaba Dinosauriar. Esto lo que hace es difundir quien era el Ingentia, donde se encontraba, de que se alimentaba, cual era sus características, entre otras cosas. Cuando yo presento mi proyecto digo esto podría servir para hacer una especie de campaña publicitaria sobre esa aplicación”, detalló.

“Poner esto en un espacio público gigante, como es el paredón de la escuela, probablemente acercaba a un monto de público a que se pueda descargar la aplicación e interactuar”, agregó Lucas.

Una vez aprobado el proyecto, salieron a buscar el espacio donde montar la idea. “Me parecía que la pared correcta era la de la escuela Boero. Por las dimensiones y ubicación. Me encantó ese lugar”, subrayó.

Tuvieron que pedir el espacio al ministerio de Educación. Además, por la semejanza de la obra y la instalación frente del mural, en el boulevard, de unos miradores, intervino la municipalidad de Capital. A través, de la secretaria de Obras Públicas y Turismo. Mariano Graffigna fue quien acepto la realización del mural.

La Secretaria de Ciencia y Tecnología y la secretaria de turismo de Capital coproducen este mural. “Las dos entidades son parte de esto. Esos son los factores que hacen que esto sea real hoy. La voluntad de ambos hace que esto sea posible. Le queda un aspecto a realizar que es montar esos miradores”, remarcó.

Estos miradores tendrán un color cian y un color rojo. Para que, situados detrás de estos lentes, que estarán frente a la obra, poder percibir el efecto. “No es solamente el mural, sino que se completa con esto otro de cruzarte y poder mirar. Vas a tener mitad de un color el vidrio y mitad de otro color. Vas a poder ver la parte esquelética o todo el dinosaurio completo. La gente va a tener una acción que desarrollar. Desde ese lugar rompemos con el solo hecho de que vos mires, sino que tener la posibilidad de intervenir”, detalló.

Además, Lucas está empapado en lo relacionado a la realidad virtual, aumentada y mixta. “Se me ocurrió sumarle estas posibilidades. Tenemos un mural con una técnica anaglifo, los miradores te permiten ver el efecto en vivo y en directo y a su vez vas a tener un código QR. Esto te permitirá obtener un filtro de Ingendia en Instagram. Esto lo podrán descargar y tomarte las fotos con los filtros, sin la necesidad de tener que estar parado en los miradores. Hay un jueguito electrónico ahí. Con un teléfono vas a poder participar viendo el esqueleto o el dinosaurio completo”, indicó.

Empezó siendo un mural más tradicional. Luego, suma miradores y un código QR que le pone realidad virtual. A partir, que suma el filtro de Instagram suma realidad aumentada. “Por esto nos parece muy adecuado que este ahí, difundiendo ciencia y tecnología.

Esto significó un desafío para los hacedores de este mural. Lucas resaltó que superó sus expectativas. “El efecto que nosotros buscábamos lo vemos muy superado. Cuando activas el filtro y ves lo que sucede es magia pura, en vivo y en directo frente a tus ojos es algo majestuoso”, remarcó.

“Una experiencia sorprendente”, fueron las palabras que utilizó el productor de la obra para describir lo que sentía cada vez que miraba el mural. “Esto te involucra, te mete adentro y encima tiene ese factor sorpresa. Estuvimos ahí dos semanitas completas. Trabajamos más de tarde, porque nos pegaba todo el sol. Estuvimos ahí desde las de la tarde hasta las tres de la mañana”, concluyó.

La experiencia de realizar un mural en tercera dimensión

Matías Alcaraz tiene 24 años es muralista, artista visual y estudiante del profesorado en Artes Visuales en la Universidad Nacional de San Juan. El joven fue uno de los que estuvo a cargo de la realización del mural en Capital.

“El mural lo comenzamos a mediados de febrero. Estaba previsto que iniciara en los primeros días, pero debido a las precipitaciones y a un par de atrasos que tuvimos en cuanto a los materiales y a las herramientas que necesitábamos, lo comenzamos unos días después”, detalló Matías.

La técnica empelada en el trabajo se llamó anaglifo. “Para nosotros como artistas fue todo un reto. Era la primera vez que realizábamos esta técnica, aparte de estudiarla previamente en bocetos con los demás chicos”, comentó el joven.

“Fue todo un reto llevar este montaje, este mural fue monumental por las dimensiones del trabajo y sobre todo también el reto de poder terminarlo en una semana y media de trabajo. También, nos demandó mucho esfuerzo y trabajo mental. Fue una linda experiencia pudimos retratar aquel descubrimiento en Caucete”, explicó.

Respecto a la proyección en la escuela Boero. “En la puesta de escena se llevó a cabo por paños de proyección que ya estaban marcados en la pared. Todo esto fue pensado con la técnica de poder utilizar filtros cian o azul y un filtro rojo bermellón para poder ver dos imágenes en una. En una podemos ver la totalidad del dinosaurio y en el otro el sistema ocio”, concluyó.