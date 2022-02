Estuvieron 22 años como pareja, se casaron y él a las semanas falleció por Covid-19

sábado, 26 de febrero de 2022 00:00

Viviana Nievas tiene 36 años. La mujer es madre de 5 hijos, trabaja en la uva y es oriunda de 25 de Mayo. El Covid-19 en menos de una semana se llevó a su suegro, cuñada y marido. Antes de contagiarse, Viviana y Jorge, habían decidido casarse, después de haber compartido 22 años de pareja. Un proyecto que estaba en mente, pero que fueron postergando. El 7 de mayo del 2021 contrajeron matrimonio. Al mes siguiente, Jorge se enfermó y falleció.

“Mi marido decía que todo esto que estaba pasando era política y bueno hasta que nos tocó. Se contagió el padre y comenzaron a contagiarse todos los hijos. Cae internado mi suegro, a los dos días se llevan a mi marido y a las horas se llevaron a la hermana de él”, describió Viviana Nieva a Diario La Provincia SJ.

"Me mandaba audios desde Terapia, no se le entendía mucho porque le faltaba el aire. Bueno, a la semana de haber estado internado lo entubaron. Estuvo 20 días entubado en la parte de Covid-19. El Coronavirus le dejó secuelas y lo pasaron a coronaria”, aclaró.

El virus había tomado los pulmones, el corazón y los riñones de Jorge. Los médicos empezaron a realizarle diálisis, pero el hombre no lo resistió: falleció el 17 de junio del 2021. “Nunca pensamos que a nosotros nos iba a tocar. Nos tocó de esa manera, el virus se llevó en menos de un mes a los tres”, comentó.

“Nosotros convivíamos y decidimos casarnos el 7 de mayo. Después del 14 mi marido cae enfermo. Él estuvo jodido, muy poco disfrutamos nuestro casamiento. Mi marido tenía 41 años y era una persona muy trabajadora”, remarcó.

Jorge se desempeñó como portero contratado en una escuela del departamento. “Unas semanas antes de su partida, los parte médicos no eran muy esperanzadores. Como yo tenía una buena relación con las directoras. Ellas me hicieron una nota para presentar al gobernador, para que el trabajo de mi marido me lo pasaran a mí. La nota fue presentada, una semana antes de que él falleciera, pero hasta el día de hoy no recibí respuestas”, dijo.

Las autoridades le dijeron a Viviana que debía esperar. Pero los días pasan y la mujer resaltó que necesita de un trabajo estable. El Covid-19 dejó secuelas en su salud y en su hija de 17 años. “Nos quedó dolor de espalda y dificultad para respirar, pero la peor parte se la llevó mi marido”, precisó.

Viviana continúa trabajando, con sus hijos, para salir adelante. Hasta que comiencen las clases ellos le ayudaran. La mujer subrayó que debió recibir ayuda psicológica para aceptar aquél hecho tan duro.

“Con la ayuda de mis padres, hermanos y los hermanos de mi marido logramos salir adelante. Por intermedio de Belén Icazzatti recibimos una ayuda muy grande. Saco fuerzas por mis hijos para seguir de pie”, concluyó.