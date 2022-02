Caucete: investigadores del Conicet colocarán alrededor de 500 medidores de energía en viviendas

sábado, 26 de febrero de 2022 21:26

En el 2012, se comenzaron a instalar en San Juan distintas estaciones de generación de energía a través de paneles solares, tanto en viviendas como en lugares públicos como la Terminal de Caucete. A partir de allí, y con la información recogida a través de ellos, se desprendieron varios proyectos todos con el objetivo de entender cuál es la mejor forma para captar la energía, cómo distribuirla de forma eficiente y finalmente, cómo hacer un uso responsable de ella.

Uno de estos trabajos es el de la Red Inteligente Caucete, que "consta de dotar de nuevas tecnologías a parte de la red pública que le permita a la empresa distribuidora el poder hacer un uso más eficiente de sus recursos y poder brindar una mejor calidad del servicio. Por otro lado, a los usuarios se les suministrará cierta información que les permita hacer un uso más eficiente de su consumo de energía eléctrica", detalló a Diario La Provincia SJ el ingeniero Mauricio Samper a cargo de la investigación.

Noticias Relacionadas Buscó a su mamá biológica durante años, la encontró y descubrió que ella había perdido la memoria

El equipo se completa con Gustavo Barón, Alberto Vargas, Leandro Castro, Darío Carestía, Guillermo Gizzi, Roberto Di Carlo, Andrés Beltrán, y los becarios: Jorge Lara, Mauro Jurado, Javier Salazar, Leopoldo Rodríguez, Mariano Oro, Daniel Franco, Juan Pablo Palacios, Alejandro Benalcázar, Reynier Alarcón y Luis Lechón.

El objetivo es transformar parte de la red actual de distribución eléctrica de Caucete gestionada por DECSA en una “red inteligente” modelo, que permita analizar y evaluar la interoperabilidad sistémica entre tecnologías y desarrollar herramientas computacionales y el know-how para acompañar evolución de las REID (Redes Eléctricas Inteligentes de Distribución) en Argentina.

En qué consiste el proyecto Red Inteligente Caucete

A partir del 2016, introdujeron nueva aparatología que continúa vigente. "Entre estas tecnologías, la primera que se comienza a utilizar cuando uno habla de una red inteligente, son equipos de telemedición, que se conocen como medidores inteligentes. Constan de toda una estructura que permiten colocar los medidores en los usuarios finales en puntos estratégicos de la red, para acceder a la información de forma online. Esto facilita que ante un inconveniente se acote más rápido la zona del problema para solucionarlo".

Este trabajo se puede seguir desarrollando gracias al apoyo de varios entes como el Instituto de Energía Eléctrica (que depende de la UNSJ y del Conicet) y de DECSA (que depende del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de San Juan). "Hemos firmado un convenio marco por el que se van sumando otros actores como las empresas que nos acompañan con los equipos de medición. Ellos nos permiten acceder a la información o nos instalan una base de datos espejo, además de brindarnos precios especiales ya que son equipos que se prueban para evaluar sus prestaciones. Estamos probando tres tipos de tecnologías, con comunicaciones diferentes, de tres marcas comerciales distintas".

Si bien todavía no la han lanzado, actualmente en el laboratorio del Instituto de Energía Eléctrica están probando una aplicación sencilla para que los usuarios puedan conocer de forma ágil en qué están gastando. "Lamentablemente, por la pandemia, se suspendieron los talleres que teníamos con los vecinos y pensamos reprogramarlos a partir de marzo o abril. Todavía no hemos bajado la aplicación a los usuarios hasta tanto no podamos dar estas charlas para que sepan cómo usarla. Creemos que ambas cosas, el conocimiento y la herramienta, van de la mano", manifestó el ingeniero.

Actualmente hay alrededor de 350 usuarios con medidores entre residenciales, comerciales e industriales, pero planean ampliar este número en los próximos meses. "DECSA ha comprado alrededor de 500 equipos más que serán instalados en dos barrios de Caucete. Con esto llegaríamos al 8% de los usuarios, ya que el total es de aproximadamente 11.500", sentenció el director del proyecto.

Para más información sobre el trabajo, se puede acceder al siguiente link: