Buscó a su mamá biológica durante años, la encontró y descubrió que ella había perdido la memoria

sábado, 26 de febrero de 2022 17:05

Hace aproximadamente tres años, Diario La Provincia SJ publicaba la historia de Marcos Antonio Lucero, un sanjuanino nacido en 1986 cuya madre quien era adolescente a la hora de darlo a luz, lo dejó al cuidado de una familia amiga, los Cortez. Ellos finalmente no se pudieron hacer cargo ya que tenían otros hijos, pero lo entregaron con el matrimonio Lucero Arancibia y desde entonces recibió mucho amor.

Cuando sus padres adoptivos fallecieron, él decidió que era momento de encontrar a su mamá con lo que tenía: una foto y el nombre de María Rosa Silva. Desde entonces se encontró con varias versiones y caminos sin salida, pero a fines del año pasado comenzó a develar una historia, su historia, que es digna de una novela.

"En el 2018 comencé con la búsqueda de mi mamá y recién tuve novedades en diciembre del año pasado. Me llamó un chico diciéndome que quería hablar conmigo porque había muchas coincidencias con mi búsqueda y creía ser mi hermano. Él se llama Nahuel Alexander Guzmán, fui con desconfianza porque en otras ocasiones fui a encontrarme con otras personas y no eran, contó Marcos a este medio.

El mayor obstáculo fue que cuando el chico se comunicó con María Rosa, ella le dijo que no había tenido otro hijo fuera de los cuatro que mantienen relación con ella (tres de ellos viven en Chile y el cuarto es Nahuel quien continúa en San Juan). "Él había escuchado de chico que su mamá podría haber dejado un hijo cuando era muy joven y el nombre de ella coincidía. Yo hablé con la mamá de Nahuel unos días atrás, pero me dijo que no, que solamente tenía cuatro chicos. Le dije que estaba todo bien, que iba a seguir con mi búsqueda".

Con esta foto, Marcos buscó a María Rosa durante años.

Sin embargo, había demasiadas coincidencias como para descartar esa mínima esperanza. "Le dije a Nahuel que había hablado con ella, pero el 31 de diciembre decidimos ir a ver a las familias en las que mi mamá me había dejado, los Luna y los Cortés. Resultó que como él es hijo y tenía mucha más información, seguimos encontrando coincidencias porque él preguntaba por gente que se juntaba con la madre y la señora ésta los conocía".

Perdió la memoria y se olvidó de su primer hijo

No era casualidad de que María Rosa le dijese que no había tenido más niños sino que fue producto de un grave y violento episodio en el que la mujer perdió el conocimiento y con él se fueron varios detalles de su vida hasta el momento. "Él (por Nahuel) me cuenta que la madre tuvo un accidente cuando era joven y no se acuerda de muchas cosas de su vida desde los 20 años para abajo. Se armó un terrible revuelo en la casa de ella porque Nahuel empezó a preguntarle, a decirle que habíamos ido a visitar a sus amigos. Ella está en Chile y tiene otro matrimonio con chicos, pero decidió venirse a hacerse un ADN conmigo, pero siempre descreyendo la historia y presionada por sus otros hijos", explicó.

Ella tuvo una vida muy dura. Después del accidente se fue a vivir a Buenos Aires, estuvo en una mala relación y terminó presa. Cuando salió, buscó a sus hijos que habían quedado acá al cuidado de otras personas y se fue para Chile, sin recordar mucho de lo que le había sucedido antes, incluido el nacimiento de Marcos.

Pero, fiinalmente en enero, decidió hacerle frente a sus miedos y realizarse el tan ansiado examen que el diría si este chico era hijo suyo. "Vino, compartimos un par de días y nos hicimos el ADN. Mi mamá es muy parecida a mí. El estudio dio positivo. Hicimos una videollamada entre todos los hermanos y fue muy fuerte para ella, con mucho dolor. Ahora me escribe todos los días, me llama y me pide perdón, pero yo no tengo ningún rencor sino alegría de haber podido cerrar esta historia", sentenció Marcos quien todavía no puede creer que tiene cuatro hermanos, cuatro sobrinos, muchas tías y que a partir de ahora su mesa familiar será muy extensa.