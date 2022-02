Clara, la trabajadora rural que superó con dificulta el covid y necesita ayuda

domingo, 20 de febrero de 2022 15:57

La pandemia en la provincia se cobró muchas vidas. Muchas familias quedaron con interrogantes por no entender la rapidez en la que perdieron a sus seres queridos. Historias de mujeres que perdieron a sus compañeros de tantos años, el pilar del hogar y la angustia de no poder dar el último adiós.

Clara Mabel Cáceres tiene 42 años y es madre de tres hijos: uno de 26 que tiene 2 hijos, uno de 24 y una hija de 17. Ella es trabajadora rural se dedica al trabajo en los parrales, muy característico de la zona en la que vive. Estuvo casada 26 años con Lorenzo Farías, quien hacía poco habría cumplido 45 años pero el Covid-19 se llevó a su compañero de vida.

La mujer trabaja en los parrales y está esperando el tiempo de cosecha para retomar la actividad, mientras tanto se dedica hacer tortitas para la venta. Su hija es la encargada de vender las cosas caseras.

“Yo sufro de presión, me fui hacer controles y me salieron otros problemas. No podía salir a trabajar, tenía que hacer un tratamiento para recuperarme. A mi hijo más chico le quedó dolor en el pecho. El cuerpo no es el mismo, no responde como antes”, comenzó diciendo Clara a Diario La Provincia SJ.

Salir adelante fue muy difícil para Clara. “Después que mi marido falleció, comía con mi hijo mayor, un tiempo, hasta que apartamos ollas. Él tiene dos hijos y se me hacía feo que me estuviera manteniendo”, resaltó.

“Nosotros nos mantenemos vendiendo tortitas, vivimos el día a día, a veces se vende mucho, a veces no se vende. A veces hacemos, otras veces no, porque por ahí no alcanza para comprar harina. Salí adelante vendiendo tortitas, yo las hago y mi hija, la más chica las vende. Hasta ahora estamos haciendo así, no sé más adelante”, detalló.

Y agregó: “no vivimos en casa propia, nos prestaron una casa y ahora nos están pidiendo. La casita en la que vivimos es de adobe y se está por caer. A lo único que fui al municipio es a ver si me podían dar un lote, cerca de la casa de mi familia, ahí hay lotes y están viendo si me lo van a dar”.

Clara recordó a su marido como un hombre bueno, que se llevaba bien con todos los vecinos, era una persona cariñosa con sus hijos y era un hombre muy trabajador que siempre estaba dispuesto a ayudar a las personas que lo necesitaban. “El miércoles 9 de junio a las 6 de la mañana murió. Nos quedó un dolor inmenso. No nos dejaron despedirlo”, dijo.

“Mi nuera se contagió y ahí nos contagiamos nosotros. Todo eso empezó el 26 de mayo del 2021. Mi hijo y mi esposo se fueron hacer el hisopado y les salió positivo a los dos. Eso fue un día miércoles, la fuimos pasando día a día. Él había empezado con mucha tos”, resaltó.

La mujer resaltó que, durante el período de aislamiento, su marido había cumplido 45 años, un día antes de que lo internaran. “La pasamos muy mal, le empezó a faltar el aire, no nos asistió nadie. Tuvimos que llamar a la ambulancia porque empezó a sentirse mal. Él no quería que llamáramos a la ambulancia porque ya había fallecido mi consuegra por Covid-19 en el hospital. El día 4 de junio llamamos la ambulancia porque saturaba 40 de ahí lo llevaron a la sala”, describió.

Clara, con lágrimas, recordó que tuvieron la desgracia de que la ambulancia no bajara la camilla. “Mis hijos lo sacaron en una silla para poder llevarlo a donde estaba la ambulancia, allí lo subieron”, resaltó.

“Nosotros ya teníamos el alta, queríamos acompañarlo, pero nos dijeron que no podíamos acompañarlo porque íbamos a contagiar gente. En eso, la sobrina de mi marido era enfermera y ella nos daba información de cómo estaba. El día martes fue mi hijo al hospital y no lo dejaron que lo viera”, destacó.

El peor de los desenlaces llegó, el 9 de junio Lorenzo murió. “El 8 de febrero va a llevar ocho meses de fallecido. El 18 de enero íbamos a cumplir 27 años de casado. Nos quedó un dolor muy grande de no saber a quién habíamos sepultado. Nosotros no tuvimos la posibilidad de verlo a mi hijo no lo dejaron que lo viera”, dijo.

Toda una vida compartida, Lorenzo se casó con Clara, cuando él tenía 18 y ella 15. Se dedicaron al trabajo de los parrales. “Él era muy bueno, no tenía problema de ir a cuidar a su padre, que estaba enfermo, y después venirse trabajar. Fue un gran hombre”, comentó.

Clara destacó que mientras estuvieron aislados, muchos vecinos los ayudaron, su madre, hermanos, cuñados y sobrinos los asistieron. Al tiempo entró al grupo coordinado por Belén Iccazatti que luchan para que se apruebe la Ley Martina. “Me contactó Carina Chacón, ella también está en el grupo, nos brindan mucha ayuda, todos los meses, para comprar lo necesario hasta ahora la vamos llevando así”, finalizó.