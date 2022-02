La conmovedora historia de la estilista venezolana que logró traer a su hija gracias a sus clientas

sábado, 19 de febrero de 2022 11:11

Hace tres años, Lucía Arroyave dejó Venezuela para buscar una oportunidad económica en San Juan. Para lograrlo no solo tuvo que dejar atrás su tierra sino a toda su familia, incluida su hija Fernanda. Pasó el tiempo y ella pudo instalar su propia peluquería en la provincia con cuyas ganancias mandaba dinero para poder colaborar con sus seres queridos.

Pero de un momento para el otro, el padre de su hija, le explicó que él iba a viajar a Brasil y que podía llevar a la chica con él hasta el vecino país. Pero si quería reencontrarse con Fernanda, iba a tener que hacerse cargo de pagar los pasajes desde el vecino país hasta acá.

Ella no contaba con los $100 mil que necesitaba pero tuvo una idea: le pidió a sus clientas y seguidoras de las redes sociales que le enviaran dinero por adelantado, a cambio de un futuro corte, peinado o cualquier otro de los servicios que ella ofrece en la peluquería. Fue así que gracias al apoyo de mucha gente, incluido su novio quien vendió su moto para ayudarla y una amiga le hizo un préstamo en Caracas, consiguió cumplir el sueño de volver a abrazar a su "pequeña" que ya es adolescente.

Así fue el tan ansiado abrazo de reencuentro entre madre e hija.

"Es impresionante el apoyo que recibí de San Juan para lograr traer a mi hija. Todos los mensajes, las palabras de aliento que me dieron fueron una base fundamental para mi tranquilidad en cuanto a lo que fue el recorrido, la compra del pasaje. Fue impresionante de verdad. Mucha gente rezaba para que todo se diera y no tengo forma de agradecerles lo que hicieron por nosotras", contó Lucía en diálogo con Diario La Provincia SJ.

El abrazo que le devolvió la vida

El viaje no fue sencillo, como la menor no podía abandonar Brasil sola, la chica viajó en colectivo desde Boavista hasta Manaos y luego en avión hasta el aeropuerto de Uruguayana (previa escala en Sao Paulo) que está en el límite entre Brasil y Argentina. "Hubo problemas con los papeles de la niña y lamentablemente el pasaje que yo había comprado con el dinero que me donaron los sanjuaninos lo tuve que cancelar. El padre se había informado mal con respecto a los documentos de ella, los brasileros y tuvimos que comprar uno nuevo pero dentro de Brasil. Casi me muero de un infarto por el dinero, pero me dijeron que tenía que esperar de 120 a 180 días para que la aerolínea me lo devolviese. Mi novio me llevó desde Buenos Aires, a donde ya nos habíamos trasladado para buscar a la niña, hasta Corrientes para traerla por Paso de los Libres", detalló.

"Tengo una amiga en Caracas que trabaja con la importación de vinos en mi país, por lo que se maneja en dólares y me hizo el favor de prestarme el dinero para poder comprar este nuevo pasaje. Le dije que en cuanto la aerolínea me lo devolviese yo se lo iba a dar. Dios me abrió los caminos y finalmente llegué hasta ella".

Lucía estaba desbordada de emociones, pero transmitió el reencuentro a través de su Instagram para que sus seguidores pudiesen compartir ese momento.

"Hasta el sol de hoy veo el video de mi Instagram y me dan ganas de llorar. Fue un abrazo que yo estaba esperando desde el momento en el que salí de Venezuela y que necesitaba sentir nuevamente. Cuando la tuve en mis brazos no lo podía creer, me volvió el alma al cuerpo. Ella no se va a librar nunca más de mí. Creo que ni el día que se case, voy a dormir con ella y con el marido", sentenció entre risas.