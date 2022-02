Podrían haber menos transportistas escolares trabajando y piden controlar a los no habilitados

viernes, 18 de febrero de 2022 22:30

Vuelven las clases en San Juan y uno de los sectores que se ve afectado por el inicio del ciclo lectivo cursa un preocupante momento. Se trata de los transportistas escolares, quienes en los próximos días esperan tener una reunión con autoridades del Ministerio de Gobierno, para encontrar solución a diferentes situaciones que amenazan con que hayan menos combis trabajando.

Así lo aseguró Hugo Gil, representante de la Asociación de Propietarios de Transporte Escolar, quien reveló que ya hubo choferes que comunicaron que este año no trabajarán debido a los altos costos de mantenimiento de la movilidad y la poca cantidad de padres que buscan el traslado para sus hijos.

"Con licencia y habilitados que vamos a la Terminal, en 2019 eran 66, incluidas las combis que trabajan con chicos con discapacidad, y de esas deben quedan entre 50 y 55. El año pasado fue muy dispar, algunos trabajaron y otros no, por lo que ahora en marzo vamos a ver quienes lo van a hacer", reveló Gil a Diario La Provincia SJ.

Esa cantidad pertenece a movilidades que funcionan en departamentos del Gran San Juan. Con respecto a los aspectos que llevan a que algunos prestadores del servicio tomen la decisión de no trabajar, reveló que el más importante se debe a "la falta de chicos en las combis. Para que funcione debemos tener, más o menos, treinta chicos entre los dos turnos, además de las excursiones que siempre salvan y favorecen. En las colonias de ahora tampoco se trabajó, por eso ya pedimos una reunión con el ministro Hensel para sentarnos y hablar porque hay muchos problemas, y también en el servicio de contratados".

"Haciendo la comparación con 2019, en 2021 no fue lo mismo, hubo muchísimo menos a otro precio. A nivel nacional, lo que quieren cobrar en otras provincias nosotros acá no lo podemos cobrar. Según los referentes, se va a cobrar en otras provincias $9000 o $10000, acá no podemos. El año pasado por mes se cobró entre $6000 y $6500 (...) No se puede cobrar menos tampoco por el combustible, los gastos, es todo muy caro", agregó al respecto.

Es por eso que ya se solicitó una reunión con el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, a quien le manifestarán, entre otros puntos, que haya más controles sobre las movilidades que no están habilitadas.

"Nos vamos a reunir pero hay muchos que ya han manifestado que van a dejar de trabajar el servicio porque no conviene. Compañeros que tienen transporte escolar y servicio de contratados van a cambiar las licencias, está todo muy difícil y no se puede trabajar con menos de 20 o 25 chicos", finalizó Gil.