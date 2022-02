La Brigada de Capital aborda limpieza integral en consorcios

viernes, 18 de febrero de 2022 07:53

Con una dinámica similar a la que se viene implementando en los barrios, la Brigada de Capital llega ahora a consorcios. La meta es mantener limpia la ciudad y también los domicilios. Para esto el camión pasará desde las 8 por la zona, levantado de escombros en pequeña cantidad, elementos en desuso y residuos verdes debidamente embolsados. El trabajo se complementará con el despeje del arbolado para potenciar la luminaria y una profunda monda en las acequias.



Control de alacranes, arañas y cucarachas

La Municipalidad de Capital realiza diversas acciones para saneamiento y prevención de enfermedades. Desde la Dirección de Ambiente se ofrecen recomendaciones previas a la fumigación, para optimizar el control de estas plagas urbanas. Y aquí es donde es clave el trabajo interno de los vecinos, en conjunto con operativos como el de la Brigada Capital. Son tres claves para el éxito.

1) Eliminar albergues:

Alacranes y arañas son animales que se resguardan bien y suelen salir de noche a alimentarse, por lo que las fumigaciones tradicionales difícilmente tengan efecto a menos que caigan sobre el animal al descubierto. En el caso de alacranes, la coraza dura los protege más del veneno.

Por ello se recomienda eliminar acumulación de leñas, ladrillos, cacharros en el fondo; revisar y tapar grietas de paredes, zócalos, detrás de revestimientos de madera, debajo de muebles o entre ropa y calzados. Evite que los niños jueguen en esos lugares, revisar rincones, detrás de muebles, no introducir las manos desprotegidas en huecos de árboles, paredes, debajo de piedras, maderas, etc.

2) Eliminar fuentes de alimento:

La limpieza y ventilación del fondo y de las cocinas son esenciales para combatir las fuentes de alimentación de alimañans: cucarachas, grillos y arañas son el menú preferido de los alacranes. Se recomienda tener cuidado al remover objetos, colocar burletes, mosquiteros, tapar resumideros para evitar el ingreso al domicilio.

3) Eliminar fuentes de agua:

El mosquito Aedes aegypti se reproduce con mucha facilidad en una pequeña cantidad de agua estancada en botellas, frascos o cubiertas tiradas. Los huevos del mosquito pueden durar años. Y si el agua se mantiene, en 7 días eclosionan dando lugar a un nuevo mosquito. La fumigación solo actúa sobre mosquitos adultos, no hay veneno para huevos o larvas. Por eso el desacharreo es fundamental para eliminar criaderos.

Cabe aclarar que el mosquito transmite dengue de persona a persona. Mientras no haya un paciente confirmado, la fumigación no es necesaria. Incluso es perjudicial porque elimina otros insectos que son predadores naturales del aedes, alterando el orden biológico.