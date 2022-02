Este verano, disminuyeron los casos de personas que usaron canales de riego para bañarse

jueves, 17 de febrero de 2022 22:00

Termina la temporada alta de verano y en medio de la crisis hídrica que San Juan continúa transitando, desde la Dirección de Hidráulica destacaron que durante las semanas de mayor calor disminuyó la cantidad de personas que usaron canales de riego para bañarse.

Así lo aseguró Oscar Coria, director de Hidráulia, quien resaltó la importancia de los controles y sobre todo de los mismos regantes que ayudaron a que la situación indebida en el uso de los canales, se vea revertida por primera vez después de mucho tiempo.

"No hemos tenido muchos casos y en general no hubo mayores complicaciones. Ha funcionado la comunicación más abierta, a través de redes de comunicación y la difusión. Estamos prácticamente terminando la temporada y vemos que ha servicio lo que se ha transmitido y el trabajo de la policía que ha estado en todo momento. Vemos que la sociedad ha estado más activa frente a esta situación", señaló Coria a Diario La Provincia SJ.

En este verano, San Juan no registró personas fallecidas a causa del mal uso de los canales de riego para bañarse, como así también la creación de "compuertas" que en muchos sectores se realizaban para juntar mayor cantidad de agua y crear "piletas" en los canales.

"El control fue mucho más grande, no solamente de los organismos de Hidráulica sino de los propios regantes que se ven mayormente afectados. Cualquier persona puede hacer la denuncia y los regantes han estado más activos porque querían asegurarse el agua", indicó al respecto.

En medio de este escenario, se resalta que en este 2022 no no hubo víctimas fatales que hallan perdido la vida mientras se bañaban en canales, situaciones lamentables que sí se registraron años anteriores. "No hemos tenido que lamentar vidas", resaltó.

Ya en octubre del año pasado, en una reunión con diferentes organismos, los regantes manifestaron su preocupación por estas acciones de vecinos que buscaban refrescarse, ya que significa una situación sancionada por el Código de Faltas de la provincia.

Se sostiene: "Aprovechamiento abusivo de aguas: El que de cualquier forma desvíe, modifique o interrumpa el curso de las aguas que correspondan a otro será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta cien jus (100 J), trabajos de utilidad pública y/o arresto de hasta cinco (5) días”.