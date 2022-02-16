RedTulum: uno a uno, estos son los nuevos recorridos que rigen desde este miércoles

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, dio inicio a la implementación de cambios en alguna de las líneas de RedTulum, en el marco de las sugerencias de los usuarios del sistema de transporte público de pasajeros.
La Secretaría de Tránsito y Transporte del Ministerio de Gobierno ha hecho un análisis continuo desde la implementación del sistema RedTulum.
En los primeros días, cuando el sistema era gratuito, fueron realizadas diversas inspecciones del servicio, como la carga y descarga de pasajeros en los distintos puntos. También fue habilitado un sistema de formularios de sugerencias a través de la aplicación, sumado a la apertura de todos los canales disponibles para poder recibir distintos aportes de los usuarios.
En este sentido, las sugerencias fueron analizadas una por una, al igual que expedientes y llamadas recibidas.
El director de Tránsito y Planeamiento de Movilidad, Carlos Romero, comentó que "esto permitió desarrollar un diagnóstico del servicio, analizar cuales eran las propuestas que cabía realizar, contrastando esto con las validaciones de SUBE de distintos puntos".
A partir de esto, "fueron definidas una serie de modificaciones, algunas menores, otras sin modificaciones, y en las que tienen un carácter más contundente, tienen que ver fundamentalmente con la llegada a escuelas, a hospitales y al área céntrica".
De estas modificaciones, y sólo por destacar algunas, "está la de la línea 101 del barrio Aramburu; la de Quinto Cuartel, quienes plantearon una mejor conectividad con Villa Krause; algunos barrio de Rivadavia, como la solución del Rivadavia Norte para llegar al Hospital Marcial Quiroga".
Además, comentaron que están actualizando el contenido de la app, con la última información disponible, para que todos los usuarios pronto tengan -una vez implementada- las modificaciones para la planificación de su viaje.
"Era importante para nosotros llegar con todo esto, previo al inicio de clase, para garantizar que cada estudiante y docente pueda llegar en forma ágil a cada uno de los establecimientos educativos" sentenció Romero.
Los equipos de RedTulum continúan trabajando para mejorar cada uno de los recorridos, así como los servicios que presta.
Línea 101 - UTE - La Marina - La Positiva
IDA: PROVINCIA DE JUJUY - RAMÓN MOLINA - CIPOLLETTI - BAZÁN AGRAS - VICEGOBERNADOR LUIS CATTANI – VIRGEN DE LOURDES – CAPITÁN JOSÉ MARÍA ZULUAGA – SIMÓN BOLÍVAR - MÚSICOS RIM 22 – LAPRIDA – GRANADEROS –CAPITÁN HUGO EMILIO EMI - AVENIDA PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - GRANADEROS - SARGENTO CABRAL - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - 25 DE MAYO – AVENIDA ESPAÑA – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – ABERASTAIN Y AVENIDA CÓRDOBA.
VUELTA: AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – LAS HERAS - 25 DE MAYO - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – SARGENTO CABRAL - GRANADEROS - AVENIDA PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - CAPITÁN HUGO EMILIO EMI - GRANADEROS - LAPRIDA - MÚSICOS RIM 22 - SIMÓN BOLÍVAR - CAPITÁN JOSÉ MARÍA ZULUAGA - VIRGEN DE LOURDES – VICEGOBERNADOR LUIS CATTANI – BAZÁN AGRAS - CIPOLLETTI - RAMÓN MOLINA Y PROVINCIA DE JUJUY.
Línea 103 - UTE - La Marina - La Positiva
IDA: JUAN JUFRÉ Y GENERAL MARIANO ACHA – TUCUMÁN – SAN LORENZO – MENDOZA – JUAN JUFRÉ – AVENIDA LEANDRO ALÉM – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN – AVENIDA RIOJA – SANTA FÉ - AVENIDA LEANDRO ALEM – PEDRO DE VALDIVIA – TUCUMÁN Y AGUSTÍN GÓMEZ.
VUELTA: AGUSTÍN GÓMEZ Y GENERAL MARIANO ACHA – AGUSTÍN GÓMEZ – PERIODISTAS SANJUANINOS – DAVID CHÁVEZ – LATERAL DE CIRCUNVALACIÓN SO – AVENIDA ESPAÑA – PEDRO DE VALDIVIA – AVENIDA LEANDRO ALEM – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA RIOJA – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - AVENIDA LEANDRO ALEM – FALUCHO – MENDOZA – SAN LORENZO – TUCUMÁN – SAN LORENZO – AVENIDA RIOJA - JUAN JUFRÉ Y TUCUMÁN.
Línea 104 - UTE - La Marina - La Positiva
IDA: HIPÓLITO YRIGOYEN Y SANTA FE – SANTA FE – GENERAL MIGUEL SOLER – FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO – COMANDANTE CABOT – VICTORIA – BRASIL – ESTEBAN ECHEVERRÍA – 9 DE JULIO – HERMÓGENES RUIZ – 9 DE JULIO – PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – PEDRO DE VALDIVIA – GENERAL MARIANO ACHA – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – AVENIDA LEANDRO ALEM – SANTA FE – AVENIDA ESPAÑA – GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ – LAS HERAS – ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA.
VUELTA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ – AVENIDA ESPAÑA – PEDRO DE VALDIVIA – PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – 9 DE JULIO – HERMÓGENES RUIZ – 9 DE JULIO – ESTEBAN ECHEVERRÍA – BRASIL – VICTORIA – COMANDANTE CABOT – FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO – GENERAL JUAN ANTONIO ARENALES – HIPÓLITO YRIGOYEN – HIPÓLITO YRIGOYEN Y SANTA FE.
Línea 120 - UTE - La Marina - La Positiva
IDA: MAIPÚ Y AGUSTÍN GÓMEZ – GENERAL ACHA - VALLE FÉRTIL - AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – RUTA DEL SOL - ALMIRANTE GALINDEZ - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – SARGENTO BAUTISTA CABRAL –LOS OLIVOS – LAS GOLONDRINAS – LOS ZORZALES – EL CEIBO – LOS OLIVOS - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - FRANCISCO TRISTAN COLL – RASTREADOR CALIVAR - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - RASTREADOR CALIVAR – AVENIDA IGNACIO DE LA ROZA – COMERCIO – ATENCIO – MORÓN - AVENIDA IGNACIO DE LA ROZA – COMERCIO – MORÓN – CARLOS YORNET – CARLOS PELLEGRINI – DOCTOR VICTORINO ORTEGA – CHACABUCO – AGUSTÍN GÓMEZ Y CARLOS PELLEGRINI.
VUELTA: CALLE 5 Y CARLOS PELLEGRINI – FRUCTUOSO PACHECO – BERNARDINO RIVADAVIA – JOSÉ CLEMENTE SARMIENTO – PROYECTADA B° CONJUNTO V – MORÓN – COMERCIO – ATENCIO – MORÓN - AVENIDA IGNACIO DE LA ROZA – RASTREADOR CALIVAR – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - RASTREADOR CALIVAR – FRANCISCO TRISTAN COLL – LOS OLIVOS – LAS GOLONDRINAS – LOS ZORZALES – EL CEIBO – LOS OLIVOS - SARGENTO BAUTISTA CABRAL – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN –ALMIRANTE GALINDEZ – RUTA DEL SOL - AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – VALLE FÉRTIL - AGUSTÍN GÓMEZ Y MAIPÚ.
Línea 123 - UTE - La Marina - La Positiva
IDA: AV. LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN Y TIERRA DEL FUEGO – ALMIRANTE GALINDEZ – SAN JUAN – SARGENTO JUAN BAUTISTA BAIGORRIA – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – PEDRO IGNACIO CASTRO BARROS - GENERAL JUAN MADARIAGA - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - PEDRO PABLO GÓMEZ - BENITO SANCASSANI - JUAN MEGLIOLI – ITUZAINGÓ - JUAN JOSÉ PASO - ÁNGEL DOLORES ROJAS – BARTOLOMÉ DEL BONO - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - ABERASTAIN Y SANTA FE.
VUELTA: SANTA FE Y ABERASTAIN - AVENIDA ALEM - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – JUAN DE DIOS JOFRÉ – CORNELIO SAAVEDRA – HIPÓLITO YRIGOYEN – ITUZAINGÓ - JUAN MEGLIOLI – BENITO SANCASSANI - PEDRO PABLO GÓMEZ - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – SARGENTO JUAN BAUTISTA BAIGORRIA – SOLDADO ARGENTINO - ALMIRANTE GALINDEZ – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN Y TIERRA DEL FUEGO.
EXTENSIÓN: CEMENTERIO PARQUE EL MIRADOR.
128 - UTE - La Marina - La Positiva
IDA: CURUPAYTÍ Y AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA - RASTREADOR CALIVAR – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – ALMIRANTE GUILLERMO BROWN – FRANCISCO NARCISO LAPRIDA – SANTIAGO DE LINIERS – PEDRO IGNACIO ANZORENA – PROVINCIA DE JUJUY – RAMÓN MOLINA – INGENIERO CÉSAR CIPOLLETTI – AVENIDA NAZARIO BENAVÍDEZ – LAS FLORES – OCTAVIO GIL – DOMINGUITO – JACARANDA – LOS NOGALES – RAÚL SCALABRINI ORTIZ – SARGENTO BAUTISTA CABRAL – SALTA – CORRIENTES – MENDOZA – CORRIENTES – GENERAL SOLER NORTE – CORREA – POSADAS – G. FUNES – POSADAS – TEÓFILA SANCHOS DE BENAVIDEZ – THOMAS EDISON - CHACABUCO – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – NECOCHEA Y ORO.
VUELTA: NECOCHEA Y ORO – LINIERS – PROYECTADA – RECONQUISTA – MIGUEL SOLER – PORRES – GRECCO – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – NECOCHEA NORTE – TEÓFILA SÁNCHEZ DE BENAVIDEZ – POSADAS – G. FUNES – POSADAS – CORREA – GENERAL SOLER NORTE – CORRIENTES – MENDOZA – CORRIENTES – SALTA – SARGENTO BAUTISTA CABRAL – RAÚL SCALABRINI ORTIZ – LOS NOGALES – JACARANDA – DOMINGUITO – OCTAVIO GIL – LAS FLORES – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – INGENIERO CÉSAR CIPOLLETTI – RAMÓN MOLINA – PROVINCIA DE JUJUY – PEDRO IGNACIO ANZORENA – SANTIAGO DE LINIERS – FRANCISCO NARCISO LAPRIDA – ALMIRANTE GUILLERMO BROWN – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – RASTREADOR CALIVAR – AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA – COMANDANTE TOMÁS ESPORAS Y HONORIO PUEYRREDÓN.
Línea E - UTE - La Marina - La Positiva
IDA: GENERAL MARIANO ACHA Y PEDRO DE VALDIVIA ESTE - AVENIDA RIOJA - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN - LAS HERAS - JUAN BAUTISTA ALBERDI - LAS HERAS - FALUCHO - LAS HERAS - SARGENTO CABRAL - RAUL SCALABRINI ORTIZ - JOSE PEDRO CORTINEZ - JUSTO JOSE DE URQUIZA - AVENIDA CÓRDOBA Y ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA.
VUELTA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - GENERAL JOSE MARIA PAZ - LAS HERAS - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - AVENIDA RIOJA - ABRAHAM TAPIA - AGUSTIN GOMEZ - GENERAL MARIANO ACHA Y PEDRO DE VALDIVIA ESTE.
Línea 322 - El Triunfo
IDA: 9 DE JULIO – ESTADOS UNIDOS – SANTA FE – ESPAÑA – 9 DE JULIO.
VUELTA: 9 DE JULIO – URQUIZA – GENERAL PAZ – ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA RIOJA – MITRE – CASEROS – LAPRIDA – PUEYRREDÓN - AVELLANEDA – 9 DE JULIO.