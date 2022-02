Aún no se venden los autotest de covid-19 en las farmacias de San Juan

lunes, 14 de febrero de 2022 13:34

Hace casi un mes que los autotest se distribuyeran en el país para que las personas pudieran adquirirlos a través de las farmacias de forma privada. De esta manera, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) informó que en este tiempo ya se vendieron 19.189 tests de autoevaluación en el país.

Sin embargo, en San Juan aún no fueron puestos a la venta. De acuerdo a lo indicado por Carlos Otto, desde la Asociación Propietarios de Farmacias, "aún no se comercializan en la provincia, en virtud de que no hay resolución que lo autorice".

"Hay farmacias con cupo asignado y no me extrañaría que algunas farmacias ya lo exhiban pero no pueden venderlo", aseguró Otto a Diario La Provincia SJ.

El empresario explicó que la reunión que mantuvo el sector con el Ministerio de Salud de San Juan a principios de enero pasado terminó con el visto bueno para que se comercializaran. Sin embargo, aún no salió la resolución que adhiera a la nacional o dé las pautas de cómo se debe trabajar en este territorio.

"Nos iban a decir cómo adherían al tema nacional y nos dijeron que lo íbamos a charlar. Esto fue hace un mes atrás pero nunca más tuvimos noticias. Hay habilitación de Anmat pero no de la provincia", explicó.

En la mayoría de las provincias del país ya están a la venta y de hecho desde la Confederación Farmaceútica Argentina informaron que se vendieron casi 20 mil unidades. Esto se dio a partir de que el Ministerio de Salud de la Nación emitió una Resolución Ministerial 28/2022 el pasado 10 de enero, que aprobó el procedimiento para el reporte del uso y la notificación del resultado de los test individuales de autoevaluación para la detección del virus SARS-CoV-2.

Dado el ingreso paulatino de stock por parte de los fabricantes, se garantizó la distribución equitativa en todas las jurisdicciones.

Según datos brindados por la COFA, desde la puesta en vigencia de la resolución, se encuentran adheridas 8.388 de 10.000 farmacias de la República Argentina para el servicio de dispensa, asesoramiento al usuario y registro de los resultados.

Al momento, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó seis test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2 de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group, Wiener, Jayor y Asserca.

Estos insumos pueden ser adquiridos de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

De acuerdo al circuito establecido en la resolución, los resultados se alojan en la base informática farmacéutica y son informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por los puntos habilitados.