Emilce, la joven mamá que contuvo a Gabriel: "me abrazó y le dije que se quedara tranquilo"

sábado, 12 de febrero de 2022 12:27

Mucha fue la emoción que vivió la familia que encontró a Gabriel Bastía, el niño de 7 años que estaba perdido en 9 de Julio, que hasta el momento pensar en el pequeño que asistieron por unos momentos, aún les provoca lágrimas. Así lo vive Emilce Olivera, una joven mamá de 25 años que asistió al pequeño hasta la llegada de la Policía, y que fue quien lo alimentó y contuvo con mucho amor.

"Mi mamá fue la primera que lo recibió cuando lo trajeron a la casa y ella me pidió que le diera de desayunar. Lo primero que le ofrecí fue yogur con cereales, en ese momento estaba muy asustadito entonces lo agarre y abracé y él me abrazó tan fuerte que le dije que estuviera tranquilo, que ya iba a llegar su papá", reveló Emilce Olivera, todavía emocionada, a Diario La Provincia SJ.

Según se conoció, el pequeño Gabriel caminó cerca de 10 kilómetros desde la finca donde se perdió, en Las Chacritas, y a primera hora de este sábado fue encontrado por dos hombres trabajadores de una finca, que recorrían la zona ubicada cerca de calle Colón y San Isidro, en Caucete.

"Le explique que no estuviera más asustado, que ya iba a venir la policía. Se tomó tres tazas de yogur, se llevó el vasito con yogur y se tomó una taza de té. También le iba a preparar comida, yo soy mamá y me preocupé tanto por él que vi que se sintió más aliviado de estar acá en la casa. Me puse en el lugar de madre y lo tuve como a un hijo", reveló Emilce.

"No le quise preguntar mucho, se veía que estaba muy asustadito. Sólo estuve ahí con él, abrigándolo y quedé en deuda porque le dije que le iba a donar zapatillas y remeritas, me dolió mucho cómo estaba", cerró conmovida.