Es madre de 3 niños y está delicada por la picadura de una araña: "el veneno le secó un riñón"

viernes, 11 de febrero de 2022 00:00

Está viva de milagro pero sigue luchando para salir adelante en la habitación de un hospital tras ser picada por una araña. Es el segundo caso que se registra en un mes en San Juan.

Su nombre es Leonela Rosales, tiene 27 años de edad y es madre de 3 niños de 7 a 12 años de edad. El pasado 28 de enero quedó internada en grave estado después de que el veneno de la araña comenzara a extenderse por su cuerpo. Sin embargo, todo comentó 48 horas antes, el 26.

Ese día, mientras dormía en la cama sufrió la picadura de una araña sin embargo ella nunca la vio y no sabía qué era. Ese día fuimos al centro de salud Baes Laspiur porque tenía una picadura tipo de mosquito, era como un grano enterrado y había levantado temperatura, tenía fiebre. La hicimos atender en la guardia y nos dijeron que era un grano enterrado que podía salir por el calor", comenzó relatando el esposo, Gerardo Alaniz a Diario La Provincia SJ.

Según el relato del esposo, ese día solo le colocaron una inyección para la fiebre y le dijeron "que recién cuando el grano madurara se lo iban a sacar y que era normal". Sin embargo, el 27 de enero en la tarde noche, se le "reventó el grano" mientras jugaba con su hija y salió el pus, la infección.

"Yo le apreté para que saliera todo, hasta que apareciera la sangre. Gracias a eso ella me dijo que se sintió mejor pero estaba mareada. Dijo que se iba a recostar un rato hasta estar mejor. Me quedé pendiente de ella y traté de no dormir hasta cerca de las 5.30 de la mañana cuando vi que se puso mal, le agarró taquicardia, mucha fiebre y no podía hablar. El brazo lo tenía negro", recordó el esposo.

En ese momento la llevó al hospital Rawson y allí un infectólogo y un cirujano constataron que su condición era grave y que necesitaba ser operada cuando antes. Los médicos sacaron todo el sector donde estaba la picadura e infección con la úlcera que se le había generado.

"Fue una cirugía larga, entró a las 12 y salió a las 17 horas. La infección por el veneno se fue a la sangre y le causó daños. Hoy es hipertensa y uno de sus riñones se le secó. El otro está muy comprometido. La están dializando y las defensas son muy bajas, los glóbulos rojos son muy escasos", agregó Gerardo.

Ahora está en pleno tratamiento para conocer cuáles son todas las secuelas que le provocó el veneno. Los especialistas creen que le pudo provocar algo en la sangre porque le han salido hematomas en el cuerpo y en la madrugada de este jueves le dio una hemorragia grande de nariz. "Mi esposa era muy sana no tenía enfermedad de nada, después de la picadura tiene un montón de problemas", lamentó.

Leonela hoy está en el área de Clínica Médica del Hospital y además de las sesiones de diálisis los lunes, miércoles y viernes, también se somete a transfusiones los martes, jueves y sábado. Pero el banco de sangre necesita urgente que él vaya devolviendo y por eso apeló al pedido solidario a la sociedad para que done de los grupos O+ / O-.

Los que quieran colaborar deberán comunicarse al 264 568 0889 o pedir un turno a través del portal www.darturnos.com/iphem para Leonela Rosales DNI Nº 38.077.900.

Volver a casa, el terror

Hoy volver a su casa en Chimbas es el terror tanto de Leonela como de su esposo e hijos. La joven tiene niños chicos y no sólo teme por su propia vida sino por la de ellos.

"La casa es muy precaria de adobe y los techos de cañizo. Ella tiene mucho miedo de volver a pesar de que el municipio de Chimbas desinfectó pero no se encontró ningún bicho fuera de lo común", explicó.

"Ella no quiere saber nada con volver a la casa. La casa no está preparada para que vuelva. Además tengo una hija con insuficiencia renal crónica", finalizó el hombre que es albañil y desde el día que ella quedó internada, se hizo cargo 100% de todo.

