IPV recibió más denuncias por entrega de dinero a cambio de casas en Gran San Juan

jueves, 10 de febrero de 2022 15:43

Desde IPV se formalizaron dos denuncias a la justicia por presuntas maniobras fraudulentas por parte de personas que cobraban dinero a cambio de garantizar la entrega de casas en barrios. En las últimas semanas, se incrementaron las consultas por ofrecimientos y también, más víctimas de las estafas.

"Hay personas muy confiadas o que sabiendo que ese mecanismo no es legal, se arriesgan. Entregan dinero y hasta vehículos en parte de pago y se quedan sin nada. Lo que queremos resaltar es que el IPV no tiene gestores externos ni se venden carpetas, ni lotes ni nada. Tampoco se cobran estampillados ni gestiones. Todo está bancarizado", destacó el director de IPV, Marcelo Yornet a Radio Sarmiento.

Destacó que "tenemos dos denuncias, las radiqué yo y una de ellas involucra a un contratado del organismo, que estaba en mesa de entradas. Les ofrecían viviendas de barrios que estamos por entregar y les cobraban en una estación de servicio u otro lugar; menos en nuestras oficinas. Hemos recibido más denuncias y hubo quienes fueron a consultar cómo estaba su trámite, tras la entrega de dinero".

Explicó que "les pido que no crean en ese "camino corto"; que quienes incurran en eso no tendrán cabida. No van a cumplir con lo que les prometieron ni el IPV tiene por qué entregarles nada. Las casas se obtienen por sorteo, relocalización u operatorias y asistencias a gremios".