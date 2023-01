Se desmayó una mujer en un colectivo de la Red Tulum y el chofer se desvió para llevarla al hospital

sábado, 31 de diciembre de 2022 20:24

Una mujer se desmayó mientras circulaba en un colectivo de la Red Tulum y fue llevada de inmediato al Hospital José Giordano por el chofer. El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 6.30 de la mañana en el interno de la línea 420 de la empresa Albardón.

Carolina Mercado de 49 años subió al colectivo y unos minutos después comenzó a sentirse mal. "No se que me paso, comencé a sentirme mareada, con ganas de vomitar y a transpirar, hasta que no aguante mas y creo que me dormí", manifestó la mujer al portal Albardón Noticias.

Luego agradeció al chofer por el gesto de haberse desviado de su camino y a los otros pasajeros que la ayudaron. Aún no trascendió la identidad del colectivero pero recibió muy buenos mensajes en las redes sociales por lo realizado.

En el Servicio de Urgencias del Hospital José Giordano fue asistida y dejada en observación.