Un sanjuanino se tatuó a Messi como promesa cumplida: “sabía que íbamos a salir campeones”

Cientos de hinchas celebraron el triunfo de la Selección Argentina en Qatar, tras varios años de esfuerzo y dedicación el equipo liderado por Messi logró quedarse con el reconocimiento mayor: la Copa del Mundo.

La emoción y alegría tras lo sucedido llevó a cientos de fanáticos a realizarse tatuajes para retratar ese momento imborrable que quedara en la memoria de todos los hinchas argentinos. Una de las personas que se animó a poner en su piel este momento fue Pedro Valdiviezo, el hombre oriundo de Jáchal aseguró que es un apasionado del fútbol y remarcó el buen desempeño de todo el plantel dirigido por Scaloni.

“El tema del tatuaje no fue una promesa, siempre tuve el deseo de hacerlo, y en particular que sea de Messi. Hace tiempo que me lo quería hacer, y estaba esperando el momento para hacerlo con la Copa del Mundo, tenía la esperanza de que este año se iba a dar”, sostuvo Pedro Valdiviezo a Diario La Provincia SJ.

Además, remarcó que este es su segundo tatuaje y se considera un fanático del fútbol. El hincha de River destacó que admira a Messi y a otras figuras deportivas como Riquelme, Saviola y Maradona, entre otros.

El hombre de 31 años detalló que “nadie me cree que viví este Mundial tranquilo y confiado, nada que ver a los que fue en el 2014. Hay goles que los grité de manera eufórica y otros no tanto, una onda Scaloni. La verdad muy contento con lo sucedido”.

En cuanto a los festejos, el hincha aseguró que prefirió quedarse en su casa, para no perderse ningún detalle de la ceremonia de cierre y la entrega de la copa. “No tenía cábalas, la mayoría de los partidos lo mire solo, y el primero lo compartimos con amigos y otro con mi padre en Jáchal, siempre tranquilo”, destacó.

En cuanto al diseño del tatuaje, sostuvo que en primer lugar pensó en hacerse el que salía Messi besando la copa, antes de la entrega, pero después cambió de idea, ya que esa imagen no plasmaba lo que realmente quería realizarse. Posteriormente, eligió el de Messi levantando la copa con las dos manos. “El tema del trabajo me gustó mucho, fue muy fugaz todo. Encontré la imagen, hablé a una tatuadora y a los dos días lo tenía listo”, comentó.

El tatuaje se lo realizó hace pocos días, precisamente el jueves 22 de diciembre. “Es algo que aún no se si somos conscientes todos de lo que pasó, siguen saliendo festejos a lo largo del mundo”, detalló en relación al triunfo de la Selección ante Francia.

“Esta copa no la ganamos de suerte, tuvimos nuestros apuros con el empate con Holanda y Francia, era como una película. Jugamos un primer tiempo excelente y en pocos minutos empatan, alargue y luego, los empates es suerte, en ese momento estaba confiado de que se nos iba a dar, estaba escrito. Fue de la manera más “infartante”, sufriendo siempre”, sostuvo. Y remarcó que fue muy bueno el desempeño de los jugadores en el campo de juego. “Se notó que fue un equipo, no era tirarse a la Messi para que resuelva todo, en muchos años fue así. Este año fue distinto, tenemos muy buenos jugadores”, sumó.

Por último, destacó que sus amigos y familiares lo felicitaron por el tatuaje que se realizó e incluso un amigo de Brasil resaltó su trabajo. “Admiro a Messi por la persona que es, hace su trabajo, no tiene nada malo, es un ejemplo y siempre salió a adelante para seguir buscando lo que tanto deseaba, al tiempo que se tuvo que dar”, cerró.