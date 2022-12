Miguel, el sanjuanino que cumplirá una original promesa a la Difunta Correa

domingo, 25 de diciembre de 2022 19:45

Con historias impactantes, y con la ilusión intacta cientos de fanáticos comenzaron a cumplir sus promesas a la Difunta Correa tras el triunfo del Seleccionado Argentino. Un sanjuanino se destaca por una original promesa. Miguel Jácamo peregrinará hasta el santuario para llevar la túnica de "jeque" que le prometió a Deolinda Correa si la Selección seguía avanzando en el Mundial de Qatar. Esa vestimenta, además, lo convirtió en una de las figuras destacadas en los festejos en el microcentro capitalino.

Todo comenzó con el complicado partido, en el que Argentina se enfrentó a Países Bajos, en el Mundial de Qatar. Miguel decidió que iba a caracterizarse como "turco" si la Selección Argentina ganaba. Tras los buenos resultados y como hombre de palabra, cumplió. Encargó una túnica blanca a una modista y con ella y un turbante en la cabeza, salió a festejar por las calles del microcentro.

Causó furor ya que los sanjuaninos se acercaban a sacarse fotos con él y celebrar con lo que él representaba: un poquito de "Qatar en San Juan". Fueron incontables las fotos que le pidieron los sanjuaninos, tal era su alegría que no se negó en ningún momento en detenerse para tomarse la fotografía.

Ahora, viene la nueva etapa: peregrinará a pie al Santuario para dejarle la túnica a la Difunta Correa. El hombre afirmó que emprenderá viaje en vehículo hasta Caputo y desde allí emprenderá viaje caminando a cumplir su promesa.

"La idea es poder ir la primer semana de enero, en la mañana, bien temprano hacia la Difunta Correa", destacó Miguel a Diario La Provincia SJ.

Además, afirmó que cuando Argentina se consagró campeón se emocionó por lo sucedido. "Faltando 20 minutos para que termine el partido, le dije a mi hijo me cambio y me voy caminando a la plaza. Me puse la túnica y en ese momento nos empataron", aseguró. Y agregó que en ese momento su hijo le pidió que se sacara rápidamente la túnica y le pidió que no festejara antes de tiempo.

Una vez terminada la tanda de penales, Jácamo se colocó nuevamente su túnica y festejó el triunfo del Seleccionado junto a su familia.

El fanático destacó que es devoto de la Difunta Correa, tal es así que en varias oportunidades durante el año la visita para cumplir con cada una de sus promesas.

Por último, detalló que esta innovadora nació de él y nadie influyó en su promesa. "Se que Chiqui Tapia es muy devoto de la Difunta Correa, pero yo también creo mucho en ella", cerró.