Fueron "un regalo del cielo": la historia de 3 sanjuaninos que nacieron en Navidad

sábado, 24 de diciembre de 2022 21:23

Este domingo es el “cumpleaños” del ser que marcó la historia y millones de católicos alrededor de todo el mundo lo celebran. Sí, se trata del nacimiento de Jesús, que da lugar a la celebración cristiana de la Navidad. Por supuesto, otros millones de personas comparten o han compartido su natalicio. Entre ellos se encuentran Martina, Agustín y Daniela, tres sanjuaninos de distintas edades y profesiones que contaron cómo fue nacer en Navidad y qué hacen para celebrarlo.

Martina Maldonado está cumpliendo 25 años, y aunque su pasión es la danza, trabaja como secretaria administrativa. Su llegada en una fecha tan particular sorprendió a su familia ya que si bien su mamá tenía como fecha de parto justamente el 24 de diciembre, nunca pensaron que los médicos le atinaran.

"Mi mamá nunca se imaginó que iba a nacer justo para Navidad. Ella me dijo que sentía que me había traído el propio niño Jesús. Estaban muy contentos y ese mismo día le dieron el alta para que pudiésemos ir a casa a celebrar. Ella cuenta que fue un parto hermoso y que le daba mucha ternura que al ponerme en el moisés me acostaba en forma de ranita", explicó en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Así lucía la mamá de Daniela días antes de su llegada.

Daniela Tejada llegó apurada a este mundo. Estaba planificada para varios días después pero quiso salir justo a tiempo para ver a Papá Noel. "Mamá, siempre me cuenta que el día en que nací ella estaba en el cumpleaños de la suegra de mi tía (¡sí, alguien que también cumple en Navidad!). Nací a las siete de la tarde y ella lo primero que hizo antes de subirse al remis fue pedir torta para ir comiendo mientras iba camino al hospital. Como el señor que la llevó era amigo de la familia, en cuanto llegaron le pidió que se volviese a la fiesta para devolver el plato ¡Mirá en lo que pensaba!", detalló entre risas.

A Agustín Noguera haber nacido para esta fecha le valió no solo un posterior festejo particular sino también su segundo nombre. "El ecografista me había dado fecha para el 24 de diciembre y el ginecólogo para el 26. Empecé con trabajo de parto en la madrugada del 25 y finalmente nació a las 8.30 de la mañana. Fue una alegría porque no había querido saber el sexo y me encontré con un bebé hermoso. Solamente tenía pensado un nombre para varón y una tía sugirió que como había nacido para Navidad le pusiese Jesús; así que quedó Agustín Jesús", recordó su mamá Marcela.

Agustín asegura que tuvo doble regalo hasta por lo menos los diez años.

Además, tienen una particular anécdota del día del nacimiento. "Recuerdo que como era feriado, el mismo día tuvimos la visita de mil parientes e incluso recuerdo con mucho cariño que dos bisabuelas se pusieron a bailar de la felicidad, creo que era una especie de tarantella. Cuando el médico llegó a hacerme el control y vio tanta gente los sacó a todos", contó entre carcajadas.

Cómo celebran la Navidad y el cumpleaños

Los festejos son un tema aparte, ya que cada cumpleañero lo vive distinto e incluso es algo que va cambiando conforme van creciendo. "Es complicada la fecha. En mi infancia mi mamá siempre tuvo el detalle y me hacía algo en esos días. ¡Venía doble regalo! Al pasar el tiempo, en la adolescencia, cambiaron mucho las cosas pero ella siempre me lo celebró de alguna forma", agregó Martina. Martina asegura que su mamá siempre se encargó de festejarle el cumpleaños de una u otra manera.

Por otra parte, la joven aseguró que desde que fue mamá, a los 19 años, las cosas volvieron a tomar otro rumbo. "El ser madre cambió totalmente mi cumpleaños porque nos devolvió el espíritu navideño. Lo malo es que ya no recibo regalo doble", confesó entre risas. Al transformarse en madre, Martina dejó de lado su propio cumpleaños para volver a centrarse en la magia de la Navidad para su hijo.

Dani tiene 23 años y asegura que siempre, hasta el momento, ha tenido doble regalo pero que en su adolescencia y juventud encontró una gran desventaja debido a la fecha. "El único inconveniente que le veo es que ese día hay muy poco transporte público por lo que difícilmente lo pase con amigos". Una pequeña Daniela a punto de tener su doble celebración.