Transmitiendo cuidados: Marianela, la enfermera sanjuanina que promueve RCP y revoluciona Instagram

domingo, 9 de octubre de 2022 15:04

Didáctica, clara y con un gran compromiso y vocación. Marianela Pérez no sólo comparte sus conocimientos en el área laboral sino que sintió que era necesario generar más espacios valiosos en la comunidad. Fue así como empezó a capacitar en RCP (reanimación cardiopulmonar) y también se abre lugar en las redes sociales. Su iniciativa de crear contenidos llegó a través del espacio "Transmitiendo cuidados", en Instagram, donde va sumando seguidores y ampliando su alcance.

Ella es licenciada en Enfermería, instructora de primeros socorros, RCP y uso del DEA, además de ser parte del personal de salud del Hospital Rawson y docente de la carrera de Enfermería, en la Universidad de Congreso. Inquieta y creativa, uno de los desafíos que se propuso, lo cumplió con creces: crear un video de un minuto para enseñar RCP. Se hizo viral desde TikTok a otras redes, con un contenido más que valioso. "Mi marido, el licenciado Fabricio Echegaray me apoya y ayuda en todas mis iniciativas y fue el actor principal del video (grabado en el Parque de Mayo), que muestra cómo actuar. La canción es muy pegadiza, de autoría e interpretación propia. El contenido de la letra, obedece a lo que indican los protocolos internacionales", dijo en diálogo con Diario La Provincia SJ. Con la música que creó junto al ingeniero Fernando Campero, el clip se estrenó en marzo pasado.

"Meta compresión, compresión, compresión. Meta compresión, compresión, compresión. De corazón, a corazón. Compresión, compresión", es el contagioso escribillo que revela las maniobras indispensables.

"Tuvimos una gran repercusión en la comunidad sanjuanina. Hasta me reconocían por la calle, cuando iba a cargar combustible o en el supermercado: "ella es la chica del video". Parece que llegamos a las familia", señaló orgullosa del alcance. En paralelo, generó un calendario de capacitaciones, abiertas a todo público.

"Es muy importante aprender Reanimación Cardiopulmonar. A cualquiera le puede pasar estar en situación de ayudar a otros, ya sea un desconocido, un amigo, un familiar o compañero de trabajo. Nosotros, con nuestras manos podemos salvar una vida. A los cursos asisten personas de todas las edades: desde adolescentes a adultos mayores. Muchos me cuentan que han pasado episodios complicados en los que se ahogó un hijo o un familiar se les murió en brazos por no saber qué hacer. En otros casos, hay abuelos que quieren saber qué hacer si pasa algo cuando estén cuidando a sus nietos", explicó.

En algunos casos, Marianela capacita de manera gratuita u ofrece cursos arancelados, en los que habilita becas. "Nosotros otorgamos una certificación internacional, emitida por una entidad científica que tiene validez por dos años. Damos una credencial, un diploma y material educativo que incluye, por ejemplo, cómo actuar ante una emergencia y normas de bioseguridad", detalló.

La salud, en las redes sociales

Inquieta por seguir difundiendo temas de salud llegó a las redes sociales y su intensa actividad valió para que la consideraran "la enfermera influencer". "La idea del espacio en salud surgió el año pasado, motivada por la cantidad de accidentes domésticos que ocurrían en San Juan. Me contacté con una amiga de Córdoba, Ana Castro (reconocida locutora de Cadena 3 y docente capacitadora) y tomé clases con ella. Fue una gran motivadora y me ayudó para encarar este proyecto. Lo que quería era generar contenidos sobre cuidados", expresó.

"Transmitiendo cuidados" (https://www.instagram.com/transmitiendo.cuidados/) debutó con su primer vivo de Instagram en marzo, con muy buena repercusión. "El objetivo de nuestro espacio es brindar cuidados y recomendaciones de salud para toda la comunidad sanjuanina. En nuestras entrevistas, tenemos personal de salud así como también, deportistas que nos dan consejos y motivan a la gente a cuidarse. A ello, sumamos posteos, reels y sorteos. Vamos avanzando de todo, con todo el corazón; con amor, empatía y vocación", manifestó.

Vale resaltar que las entrevistas quedan grabadas y disponibles en Instagram para verlas en cualquier momento.

En ese camino, afortunadamente, Marianela tuvo mucho apoyo de los profesionales de la salud. "Reconozco que a mí me costó aprender todo de Instagram y con los profesionales que entrevisto, como el Dr. Gómez Soler que me dio un gran impulso, hicimos camino juntos. Es que las ganas de querer ayudar al otro eran más fuertes. Les comentaba la idea a los entrevistados y estaban predispuestos todos a hablar y buscamos la manera de trabajar el vocabulario para que todos nos entendieran. Asimismo, me decían que no tenían Instagram o no lo manejaban mucho, así que nos ayudábamos para conectarnos. Dos o tres días antes del vivo, practicábamos. Agradezco la gran predisposición de todos: enfermeros, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, entre otros. Todo el equipo está presente", señaló.

Como toda transmisión en vivo, Marianela tuvo "perlitas" que rememora con una sonrisa. "Cuando pedí que me hicieran la lona para el programa (colocada detrás de ella), no la pedí en efecto espejo. Así durante mucho tiempo, hice entrevistas con el nombre del programa que se veía al revés. Me llamaban para avisarme; era muy gracioso (risas). Cuando tuvimos un poco de presupuesto, la cambiamos", recordó y mencionó que la llegada de la nueva lona identificatoria hasta motivó un reel.

También se acordó que en el receso invernal, preparó un segmento con su hija Jazmín."Tenía en ese momento 4 años y además de ella, había invitado a chicos menores de 10 años para que hablaran de consejos. Los preparé, elegimos los temas y mi hija tenía un buen manejo del cuidado de los dientes. Pero ese día, pasó algo inesperado". Y es que Jazmín se convirtió en la gran protagonista y Marianela no podía dejar de reír. "Ella me decía: "me parece que mi mamá se rió"; yo estaba tentada", dijo. Finalmente, y en honor a un momento imperdible, editó un segmento y lo compartió. Por supuesto, causó sensación.

Las claves del RCP

Marianela compartió lo esencial a saber y a realizar ante una situación en la que podemos asistir a alguien que esté sufriendo un incidente cardíaco. A la par de esto, recomendamos ver su video en redes y animarse a capacitarse con ella en RCP (ver flyer con la próxima fecha disponible).

"Tenemos que verificar que la escena sea segura: por ejemplo, que esté libre de fuego, de peligro de electrocución y hasta de ser atropellados, en el caso de la vía pública. Sino tendremos dos víctimas en vez de una. También hay que constatar si la persona está conciente o no, utilizando el estímulo táctil y verbal. Tomando a la persona fuerte por los hombros, le preguntamos si nos escucha con una voz clara. "Señor, señor, me escucha", podemos decir", explica.

Y sigue: "inmediatamente, tenemos que convocar al servicio de emergencia. Si estamos solos, lo hacemos desde el celular y si no, pedimos a un conocido que esté allí o a quien esté en la escena: "vos, el de remera negra, llamá al uno, cero, siete (107)" y que lo

ponga en altavoz. Tenemos que decirlo así, porque si en esa situación tensa mencionamos ciento siete, es probable que no nos entiendan".

A su vez, hay que comprobar si en el lugar hay un desfibrilador externo automático (DEA). "Ese dispositivo eléctrico aumenta la sobrevida de una persona".

Todo esto pasa en minutos claves en los que "hay que comprobar si la persona desvanecida está respirando, tenemos segundos para comprar si ese tórax se eleva o no. Si confirmamos que está inconsciente y no está respirando, comenzamos a hacer la reanimación cardiopulmonar. Son compresiones torácicas que debemos hacerlas en el centro del pecho".

En su curso, Marianela enseña cómo hacerlas, todas las claves y la posición del cuerpo de quien se convierte en un rescatista, entre otros valiosos contenidos.