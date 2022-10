Fuerte apuesta al comercio del centro: más de $200 mil en sorteos y promociones para este fin de semana

viernes, 7 de octubre de 2022 12:03

Aprovechar el turismo que se genera con grandes eventos y el fin de semana largo en San Juan. Impulsado por eso, la Federación Económica de San Juan acompañada por CAME, lanzó un programa para incentivar las ventas en el comercio del centro sanjuanino y así hacer una fuerte apuesta para su reactivación.

La iniciativa es con concordancia con las medidas impulsadas por CAME en 100 ciudades de todo el país. "La federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto que está dentro de CAME ha firmado un convenio con la municipalidad de la Ciudad de San Juan para armar ambientes armónicos para que la gente no se vaya del microcentro y los locales tengan más servicios", comenzó explicando Dino Minnozzi, presidente de FESJ, a Diario La Provincia SJ.

Con aportes de CAME y comerciantes sanjuaninos se realizarán sorteos sorpresas con importantes premios. "Van a ser más de 200 mil pesos en premios. La idea es que la gente acuda al centro para incentivar las ventas. La idea es estimular los fines de semana largo para el turismo", explicó.

Los comercios sanjuaninos adheridos a esta iniciativa van a estar identificados con carteles para que así la gente que circule este viernes y sábado pueda ver que tiene la chance de ganar algún premio con su compra. En capital hay 4 cámaras comerciales que van a estar invitadas a participar con su impronta, perfil y formato. Además se va a promocionar por las calles.

"El tema de las ventas vienen cayendo sistemáticamente en los últimos 3 meses producto de la inflación. Es un flagelo por la economía y el comercio lo siente de forma inmediata. Por eso es que hacemos esto", agregó.

Por su parte, Marcelo Vargas explicó que "esta campaña está atada al turismo". "Hay 200 mil pesos en premios sorteados con los consumidores. Elegimos Capital porque es el departamento donde cayeron más las ventas y está costando más recuperarse", señaló destacando que las promotoras irán por los locales colocando carteles y promocionando.

"Queremos aprovechar los eventos del fin de semana. El lunes no se trabajará para que la gente pueda irse a los departamentos alejados y así no se concentra tampoco todo en Capital", aclaró.