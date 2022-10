Conflicto por honorarios: obstetras y ginecólogos rechazaron reunirse con Obra Social Provincia

jueves, 6 de octubre de 2022 09:34

Este miércoles, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG) destacó que, desde el 1 de noviembre, ya no recibirá obras sociales que no tengan convenio directo con la entidad. La Obra Social Provincia, entre ellas, reaccionó y llamó a una urgente reunión. Sin embargo, desde la entidad afirmaron que no asistirán porque la convocatoria fue a última hora y para negociar a través de entidades intermedias.

"En teoría nos pagan un 40% de un módulo cuyo valor total no se transparenta. Por una cesárea, nos pagan mucho menos del valor de un par de zapatillas que no es de primera marca. Más allá del dinero, preocupa el tiempo de pago. Si realizo una práctica en febrero y cobro en agosto; nunca se cobran intereses. La institución intermedia cobra a la obra social y ellos, nos pagan el 40% pero no tenemos en claro el valor total", señaló la Dra. Mirna Moyano, secretaria de ASOG, a radio Estación Claridad.

Señaló que si una práctica se realiza a principios de un mes, a través de OSP, "como rápido la cobro a 60 días, no a 15. Terminamos financiando el trabajo; hemos llegado a tener demoras de 6 a 8 meses. Suponemos que si las obras sociales no pagan a la entidad intermedia, deberían cortar la prestación. No lo hacen y en una mesa de negociación, nunca nos sentaron a nosotros. Hay muchas cosas que desconocemos".

Moyano señaló que a la Obra Social Provincia le han presentado expedientes desde el 2018 para realizar convenios directos. "Tuvimos que llegar a esta instancia para que nos llamaran a las 23 hs. para que sigamos conversando a través o con las entidades intermedias. Me parece una falta de respeto y siguen sin reconocernos. No vamos a ir a una reunión con una invitación informal; hoy no vamos a ir. Sentimos que nos siguen obligando a negociar con las entidades intermedias", sentenció la profesional.