Ginecólogos y obstetras sanjuaninos dejan de recibir varias obras sociales

miércoles, 5 de octubre de 2022 12:41

Las pacientes sanjuaninas con obras sociales se encontraron con una preocupante situación. Es que la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG) informó que desde noviembre no recibirá aquellas obras sociales que no tengan convenio directo.

"ASOG expresa con pesar que luego de haber agotado sus posibilidades de diálogo, ha decidido renunciar a la representación y cobro de honorarios médicos a través de entes intermediarios. Esto implica que a partir del 1 de noviembre de 2022 no recibiremos ninguna obra social que no tenga convenio directo con la única institución que no representa: ASOG", reza el comunicado oficial.

La entidad destacó que los médicos sanjuaninos "se ven obligados a cobrar a través de terceros sin ningún tipo de beneficio sino al contrario, a expensas de retrasos de meses de sus pagos a lo que se le suma un descuento por el trabajo administrativo. Los médicos que trabajan en el sector privado nunca tuvieron la oportunidad de sentarse en una mesa de negociación como cualquier trabajador".

Por tanto, se mantienen las prestaciones a beneficiarios de DAMSU, OMINT, MEDIFÉ, SANCOR SALUD, OSSACRA, ENSALUD, EMA SALUD, OSCA, OSDE, OSPAV, OSPA VIAL, OSPIP, OSPLAD, OSPRERA, OSUOMBRA, OSUTHGRA, SALUS, SANID: MEDISALUD, UNIMED, VISITAR, OSDOP, BOREAL, BRAMED, BASA SALUD, ASISTNED, ANDES SALUD, AMISA, OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN OBRERA METALÚRGICA y OSCTPCP.