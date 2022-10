Le hackearon el WhatsApp al artista sanjuanino Carlos Gómez Centurión

martes, 4 de octubre de 2022 20:59

Este martes, el sanjuanino Carlos Gómez Centurión sufrió un hackeo de su teléfono. Virginia Agote de Turismo fue quien alertó que el artista había sufrido un hackeo en su cuenta de WhatsApp.

Por su parte, Centurión afirmó a Diario La Provincia SJ que "esto fue a las 18 horas, recibí un llamado con el logo del Ministerio de Salud y me dijeron que me iban a dar el turno de la cuarta dosis del covid".

Luego, remarcó que le dijeron que lo iban a llamar para darle el código de la vacunación con la fecha y hora. "Me llamaron con un prefijo de los Estados Unidos y me dieron un número, no advertí que podía ser una truchada. Cuando corté el hombre me pidió el código y cuando se lo brindé en el mismo instante se borró todo", remarcó.

Además, afirmó que tomó todos los recaudos para evitar mayores consecuencias.