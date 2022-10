El Club Sirio Libanes será sede de un Congreso de Escritores y Lectores Libaneses

jueves, 20 de octubre de 2022 21:05

Este viernes y hasta el próximo sábado 22 de octubre, el Club Sirio Libanés de San Juan será sede de un congreso internacional de Escritores y Lectores Libaneses, en el que se desarrollarán diferentes ponencias sobre la sociedad y la cultura del Líbano.

El evento que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura de la Nación, la Embajada del Líbano y el Ministerio de Cultura del Líbano, tendrá entre sus participantes al autor sanjuanino Guillermo Collado Madcur, entre varias figuras de diferentes provincias y países.

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo desde las 10 horas de este 21 de octubre, seguido por el primer bloque de ponencias y charlas desde las 10:45.

Cronograma de actividades:

Acreditaciones: 9:30 hs

Inicio: Hora 10 am Argentina, Brasil, Uruguay; 8 am hs México, Colombia, Ecuador; 9 am hs República Dominicana y USA; 2 pm Marruecos; 3 pm España, Francia; 4 pm Líbano.

Ceremonia de inauguración 10:00 hs

Apertura Prof. Beatriz Maraude Jose CAIIL-Villa Ocampo, Santa Fe

Palabras de bienvenida del presidente del Club Sirio Libanés de San Juan, CPN Alfredo Marún.

Palabras del presidente de UCAL San Juan, D. Mauricio Caif

Palabras del presidente de la Sociedad Libanesa de Rosario Sr. Néstor Hage

Palabras en representación de los Escritores y Escritoras Mg. Eliana Abdala

Palabras del director del CAIIL Prof. Walter A. Muller Moujir

Palabras del Ministro de Cultura del Líbano S.E. Mohamad Wissan El Mourtada

(Traducción en vivo por Ghandour Daher)

Bloque 1 (10:45-12:30) Modera Diana Varela Safi CAIIL-Buenos Aires, Argentina

10:45-11:00 Habib Chamoun (Texas, Estados Unidos) y Francisco Rabadan (Madrid, España): La fortaleza de la familia libanesa como medio de construcción de sociedades

11:00-11:15 Graciela Mucari (Buenos Aires, Argentina): Aroma a Cedros y Siempre te nombro… momentos para el recuerdo

11:15-11:30 Bibiana Irene Abraham (Mendoza, Argentina): Poesías, relatos y reflexiones

11:30-11:45 Mafalda Budib Rodríguez Pacheco (Puebla, México): Cartografías de un cuerpo barca

11:45-12:00 Nuri Tesira Tello (Río Negro, Argentina): El viaje

12:00-12:15 Yazmín Carreón Abud (Morelia, México): Un legado de la diáspora en México: Jaime Sabines, el Poeta

12:15-12:30 Mayte Aparisi Cabrera (Valencia, España): Los ruidos de la noche

12:30 Cierre Bloque 1. Almuerzo

Bloque 2 (14:00-15:30) Modera Rosalía Albute Halbouty CAIIL-Esperanza, Santa Fe, Argentina

14:00-14:15 Ester Faride Matar (Río Negro, Argentina): Aisha… ¿Quién cómo tú?

14:15-14:30 Ángel Nassif (Santiago del Estero, Argentina): Unificación del derecho a la salud para América Latina

14:30-14:45 José Miguel Amiune (Buenos Aires, Argentina): Los caminos de Miguel

14:45-15:00 Miguel Ángel Biarnes Manzur (Santa Fe, Argentina): Convivencia vial

15:00-15:15 Marisa Avogadro Thomé (Mendoza, Argentina): Revista Internacional Diafanís: un proyecto multicultural allende del Mediterráneo

15:15-15:20 Dora Luz Muñoz de Cobo (Cali, Colombia): Meira del Mar… homenaje en el centenario de su natalicio.

15:20-15:30 Ricardo Male (Santa Fe, Argentina): El color de tus ojos

Bloque 3 (15:30-16:45) Modera Susana Sarraf CAIIL-Rosario, Santa Fe, Argentina

15:30-15:45 Laila E. Daitter (Corrientes, Argentina): Póker

15:45-16:00 María Belén Ziade (Buenos Aires, Argentina): El mortero

16:00-16:15 Mikel Sarkis Jeitani Jeitani (Hidalgo, México): En Líbano los mártires nunca mueren

16:15-16:30 Amir Ibn Tawfik Simon (Chile): Lubnan: paisaje de mi tierra

16:30-16:45 Jules Heartly (New York, USA): Mornin el súper pájaro

Bloque 4 (16:45-18:30) Modera Daniel Soso Azar CAIIL-Rosario, Santa Fe, Argentina

16:45-17:00 Martha Kuri (México, México): El Premio Biblos al mérito en México

17:00-17:15 Susana Barud y Graciela de la Torre (San Juan, Argentina): Intersecciones- Némer Ibn El Barud

17:15-17:30 Ivana Judith Díaz (Buenos Aires, Argentina): ¿Integración o exotismo? Una aproximación a las representaciones de la Inmigración Libanesa en los manuales de Historia Argentina

17:30-17:45 Jacqueline Sellan Bodin (Michoacán, México): Quizás en otro lugar

17:45-18:00 Bertha Teresa Abraham Jalil (Toluca, México): Libaneses en un Padrón de Extranjeros, 1940 Presenta Estela Ruggiero-CAIIL

18:00-18:15 Lena Saad (Tánger, Marruecos): El pequeño Delfín Marco y su muro libanés con la participación de Fouad El Mansouri (Tánger, Marruecos)

18:15-18:30 Eliana Abdala (Mendoza, Argentina): Líbano en cuentos

18:30-18:45 Guillermo Collado Madcur (San Juan, Argentina): La cultura árabe en la vida y en la obra de Domingo Faustino Sarmiento

Cierre del 1 ° día del VII Congreso Internacional de Escritores y Lectores por el Líbano

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

Bloque 1 (10:00-11:15) Modera Laila Daitter CAIIL-Corrientes, Argentina

09:30-10:00 Acreditaciones

10:00-10:15 Cecile Isobel Yazbek (Sidney, Australia): Olivos creciendo alrededor de mi mesa, libaneses en la antigua Sudáfrica “Olive trees arond my table growing up lebanese in the old Southafrica” Traducción en vivo Laura Turbay (Nueva York, USA).

10:15-10:30 María Alejandra Flores (Córdoba, Argentina): Parroquia y Catedral San Jorge: El lugar de los melquitas en Córdoba

10:30-10:45 Rosalía Albute Halbouty (Santa Fe, Argentina): Bajo la Parra y De las montañas a la llanura, del dabke al tango

10:45-11:00 Christian Becquet (Paris, Francia): Une Etonnante Diaspora Libanaise, Les "Enfants" de la Fondation Rafik Hariri. (Des Années 1980) Traducción en vivo por Lena Saad (Tánger, Marruecos) y el testimonio de Hanane Houri (París, Francia)

11:00-11:15 Receso

Bloque 2 (11:15-12:30) Modera Beatriz Maraude Jose, CAIIL-Villa Ocampo, Argentina

11:15-11:30 Lucas Adur (Buenos Aires, Argentina): Libaneses

11:30-11:45 María Banura Badui (Mendoza, Argentina): Caminito que el tiempo ha borrado. Poemas

11:45-12:00 Claudia Silvia Barraza (Buenos Aires, Argentina): Atrás quedó Beirut presenta Carmen Cascio-CAIIL

12:00-12:15 María Rosa Salomón Melhem (Tucumán, Argentina): Líbano en poesías, la historia contada, la historia callada” Tomo II

12:15-12:35 Guita Hourani, Suzanne Menhem y Mohammad Makki (Monte Líbano, Líbano): Elderly Left-behind Through Migration: The case of Lebanon

(Traducción en vivo Laura Turbay, New York, USA)

12:35-12:50 José Bucheli (Quito, Ecuador): El niño que llegó al cielo

12:50-14:00 Almuerzo

Bloque 3 (14:00-16:00) Moderan Parte A:, Mabel Salmoni Hadad CAIIL-Reta, Argentina , Parte B: Liliana Esne Haouchar CAIIL Firmat, Argentina

Parte A

14:00-14:15 Diego Andrés Díaz (Santa Fe, Argentina): Hasta que llegó el viento

14:15-14:30 Marcela Giordano Cienfuegos (Santa Fe, Argentina): Cómo la vida misma

14:30-14:45 Walter Muller Moujir (Santa Fe, Argentina): Diásporas Libanesas

14:45-15:00 María Ester Jozami (Buenos Aires, Argentina): El apátrida: un exiliado

Parte B

15:00-15:15 Miguel Ángel Sirianni (Santa Fe, Argentina): Atahualpa Yupanqui y Florencio López.

Nuevos aportes para una amistad basada en el intercambio epistolar

15:15-15:30 Miguel Said (México, México): Mi Líbano

15:30-15:45 Alicia Salman (Buenos Aires, Argentina): Poesías de mi padre

15:45-16:00 Emilia Beatriz Maraude Jose (Santa Fe, Argentina): La Libanesa parte I y II

Bloque 4 (16:00-18:00) Moderador Walter Muller Moujir CAIIL-Rosario, Argentina

16:00-16:15 Georgina Suedán López (Jalisco, México): La Matriarca que vino del Líbano

16.15-16:30 Jorge Miguel Saba (Santa Fe, Argentina): El libro de la cocina árabe

16.30-16:45 Alberto Chávez Cruz (Machala, Ecuador): Libaneses en la provincia de la capital bananera del mundo

16:45-17:00 Patricia Pezz (Santa Fe, Argentina): Poesía presenta Marta Rada-CAIIL-Rosario

17:00-17:15 Sergio Bojalil Parra (México, México): Un modelo sistémico para el conocimiento y la educación

17:15-17:30 Astrid Chedid (México, México): Historia de familia

17:30-17:45 Laura Turbay (Nueva York, Estados Unidos): Poetry is on decline y Ríes para no llorar

Cierre de Congreso