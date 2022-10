El día que Pepe de la Colina contó el milagro que vivió con la Virgen de San Nicolás

martes, 18 de octubre de 2022 18:37

En las últimas horas de hoy se conoció que el histórico locutor de la radiofonía sanjuanina, José "Pepe" de la Colina, murió a los 63 años luego de una dura batalla contra el cáncer.

Autor de incontables producciones teatrales, radiofónicas y cinemátográficas, sin dudas dejó un importante sello en la comunicación de San Juan que se llevará su estilo. En este escenario, resurgió una experiencia personal que el propio Pepe contó hace varios años atrás, y dio cuenta de un milagro con la Virgen de San Nicolás.

El post completo

Recién hoy quiero contarles una pequeña historia. Desde febrero de este año tuve un fuerte dolor de ciático. Para los que no saben , se trata de un fuerte dolor en toda la pierna. No podes caminar, ni sentarte, ni dormir, porque te pongas como te pongas, duele y molesta. Viajé el 23 de setiembre a San Nicolás con la idea de pedirle a la Virgen que, al menos, me disminuyera el dolor. El 24, día anterior a la procesión, hice una larga cola para pasar frente a ella en su basílica. Como todos, pedí lo mio. Ese día paso normal y llegó el momento de la procesión que se inicia a las 3 de la tarde. Ansioso vi salir su imagen que es un momento bonito. Caen pétalos de rosa desde arriba en el portal de la iglesia y su imagen recorre varias cuadras. Me fui luego a la Capital Federal y recién a los dias me percaté que no sentía dolor alguno. No lo podía creer y me dije de esperar unos días más para decirlo o contarlo. Y hoy a un mes de mi petición siento que debo contar que desde aquella salida de la virgen no supe mas de dolor, ni de ciático, ni de cintura, ni nada que se le parezca. Estoy feliz sin mi dolor y sabiendo que la fe mueve montañas. Gracias Virgen María del Rosario. Quien quiera creer...que crea!!!