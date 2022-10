Ante la tendencia de joyería dental, los profesionales sanjuaninos lanzaron una advertencia

domingo, 16 de octubre de 2022 22:04

Joyería dental: la tendencia “estética” que crece entre los jóvenes y que a diario fue ganando terreno a nivel mundial y luego, llegó al país. Es común ver a los famosos mostrarse con estos apliques en sus dientes, sin embargo profesionales del Colegio de Odontógos de San Juan adviertieron a la sociedad sobre el daño que esto puede ocasionar en la salud bucal de todos aquellos que deseen sumarse a esta moda.

"Estos apliques dañan al esmalte de los dientes, esto es una estructura microscópica como cuadrícula y al colocarse eso de alguna u otra forma el esmalte dentatio lo sufre" detalló Fabiana Basso presidenta del Colegio de Odontólogos a Diario La Provincia SJ.

Además, comentó que no esta conforme con la colocación de estos detalles en los dientes. "A lo mejor los odontólogos jóvenes están de acuerdo, pero los profesionales que llevamos 25 años en actividad no lo vemos acorde, ya que puede lesionar el esmalte dentario", explicó. También, remarcó que es aconsejable no usarlo ya que de manera directa o indirecta lesiona los tejidos dentarios.

Sobre las consecuencias que esto podría ocasionar, sostuvo que "sensibilidad dentaria, algún traumatismo, fractura de la pieza dentaria de la parte coronaria donde este colocado ese objeto que ahora es tan usado".

La profesional indicó que los profesionales jóvenes pueden tener otra postura en el tema, y subrayó que cuando algo es tendencia se hace de igual manera a pesar de las consecuencias que puede ocasionarle al paciente. "Los piercing en la lengua están contraindicados y vemos a diario al paciente que llega a las consultas con estos elementos", profundizó.

Basso remarcó que por el momento no registraron consultas sobre alguna problemáctica referida a la colocación de estos elementos, pero advierten que no se los coloquen para evitar futuros inconvenientes.

"No todos los odontólogos lo están haciendo, son muy pocos los que lo están llevando a cabo, es algo que no corresponde", comentó. Y agregó que "El Colegio Odontólogos de San Juan está trabajando en una campaña para que los mecánicos dentales no trabajen en la boca del paciente, la única persona que está autorizada a trabajar en la boca son los odontólogos que tengan matrícula provinical y que tengan un consultorio habiltado, nadie más puede colocar absolutamente nada".

La profesional resaltó que cada uno debe trabajar como corresponde y trabajar de la manera indicada para garantizar la salud de todas las personas.

"Del Colegio Odontólogos de San Juan por el momento no tenemos personas que estén realizando esta actividad", remarcó. Son un total de 300 profesionales que lo integran del total un 60% son chicos jóvenes.

Por último, detalló que "las consecuencias de estos apliques pueden llevar a la fractura del elemento dentario o alguna lesión en tejidos blandos como en el labio. Esas lesiones cuando son en formas reiteradas termina en úlcera necrotizante, posteriormente en lesiones con alteración de tejido que se transforman rápidamente en maligna".