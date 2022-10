Ana, la adolescente sanjuanina que con esfuerzo y actitud conquista las pasarelas del mundo

sábado, 15 de octubre de 2022 17:10

Su actitud arriba de las pasarelas hizo que muchos reconocidos diseñadores, de diferentes países, quedaran cautivados por su encanto. Ella lo sabe y lo vive como el cumplimiento de su gran sueño, pero también entiende que todo es producto de su gran esfuerzo.

Ana Juarez, es una joven sanjuanina de 16 años que a su corta edad ya pisa fuerte en el mundo de la moda. La adolescente, que también es patinadora de Patinaje Artístico, viaja por varios países trabajando con reconocidas figuras de la moda, como lo es Ágatha Ruiz de la Prada, quien la eligió como modelo en México y dio un gran salto.

"Siempre me interesó el mundo del modelaje, pero mi interés aumento a principio de año cuando tuve una lesión patinando y debido a que debía dejar de patinar por un tiempo para recuperarme, es que comencé a incursionar en el mundo del modelaje", comenzó contando la joven desde Europa, a Diario La Provincia SJ.

Ana luce un diseño de Diany Mota - República Dominicana

Ana cursa la secundaria en el Colegio Inglés y divide su tiempo entre el estudio y sus pasiones. Su primera experiencia como modelo la vivió en Jujuy tuvo un casting con la diseñadora Julieta Cardozo, de la firma de RomeodeJulieta, y con el presidente del Consejo de la Moda Argentina, Mathias Sambrizzi, en el cual fue seleccionada para una gira.

En este contexto, Ana expresó que "significó para mi una gran oportunidad para crecer como modelo, hacer relaciones internacionales y poder proyectar planes a futuro como modelo. Mi camino en el mundo del modelaje se fue forjando de la mano de Mathias Sambrizzi (productor) y también de Julieta Cardozo (diseñadora). Y con ellos he aprendido mucho y he llegado donde estoy hoy en día".

Ana, con un diseño de Daniel Salaises de Durango - Mexico

La sanjuanina agregó ilusionada, que día a día se prepara con las experiencias que está viviendo, pudiendo participar en eventos muy importantes como el Durango Fashion Week México y otros países, junto con su equipo que comanda Mathias Sambrizzi, Julieta Cardozo, lennastudio (estudio de maquillaje y peinado) y Rodrigo Roca (fotógrafo).

"En un futuro yo espero seguir creciendo y aprendiendo en el mundo de la moda para poder hacer de esto mi profesión. Para mi haber llegado acá es algo muy reconfortante ya que entrene de la mano de Mathias varios meses y veo que valió la pena tanta dedicación", reveló la modelo.

Ana con Ágatha Ruiz de la Prada

Y agregó: "Les diría a las chicas que quieren comenzar su carrera como modelo, que es fundamental buscar un buen representante o Manager. Mi sueño es tomar el modelaje como una profesión, sin embrago me gustaría a la par estudiar una carrera universitaria, todavía no me decido si Psicología o Licenciatura en Nutrición".

Antes de finalizar, sostuvo sobre su objetivo arriba de las pasarelas: "Creo que todas las modelos dejamos un mensaje a la sociedad ya que somos medios a través de los cuales mostramos el arte que cada diseñador quiere expresar o trasmitir, sus emociones, pensamientos, cultura, y demás", cerró.