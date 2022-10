Paro de colectivos: continúa la medida de fuerza en San Juan

miércoles, 12 de octubre de 2022 13:49

Pese a ser convocados por el Gobierno de San Juan para tratar de destrabar el paro de colectivos en San Juan, se mantiene la medida y esta tarde no habrá transporte público. UTA Nacional reclama que los empresarios de FATAP firmen el acuerdo salarial que se rubricó en el AMBA, en medio de un cuestionamiento al esquema de subsidios.

En la Subsecretaría de Trabajo, se llevó adelante una reunión encabezada por el ministro de Gobierno, Alberto Hensel con participación del secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendariz, el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, el titular de ATAP, Ricardo Salvá y el apoderado legal de UTA en San Juan, Matias Camiletti. Allí el representante del gremio de los choferes señaló que esta tarde habrá una reunión por Zoom con los delegados de UTA y se definirá si el paro sigue o no.

Acerca de la reunión, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel destacó en Canal 8 que "convocamos a una audiencia de conciliación que conduje personalmente en la que quedó constancia en un acta de todos los aportes que hace la provincia. También quedó claro que, en San Juan, el salario de septiembre claramente supera al reclamado en la paritaria en el AMBA. El apoderado de UTA presentará ese documento en la seccional San Juan y se podrá en consideración la situación de la provincia, que es distinta a la de otras jurisdicciones. Por tanto, el reclamo "deviene en abstracto" en nuestra jurisdicción".

El funcionario expresó que ahora todo queda en manos del Ministerio de Trabajo de la Nación: "si no convoca a una nueva audiencia de conciliación obligatoria, seguirán las medidas de fuerza".

Gobierno compartió el acta que se refrendó tras el encuentro:

El por qué del paro

La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández, inició hoy un paro de 48 horas en el interior del país en demanda del cobro del aumento salarial ya acordado, informó el gremio.



La medida de fuerza -que afecta a las líneas de transporte urbano de pasajeros en el interior del país- no comprendía al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ni tampoco a las provincias de Río Negro, Chaco y La Rioja, donde se alcanzaron acuerdos con empresarios locales y la paralización de los servicios, entonces, no se llevaba adelante.



En el resto del país, destacó la agencia Telam, los choferes de colectivos iniciaron en el primer minuto del día de hoy un paro de actividades que se extenderá hasta la medianoche de mañana, ante "el fracaso de las negociaciones salariales con la federación empresaria del interior del país (Fatap)" en la cartera laboral de la Avenida Callao 114, según dijo ayer Fernández.



El dirigente gremial sostuvo que se agotaron todas las instancias de negociación previas para "no perjudicar a los 9 millones de usuarios que a diario utilizan los servicios", aunque afirmó que los empresarios "niegan el acuerdo y no abonan el aumento".



"La UTA luchará por la efectivización de la mejora salarial a los trabajadores del interior y adoptó por ello medidas de acción gremial. El sindicato exige el cumplimiento del acuerdo, de la misma manera que realizó en su momento gestiones estatales para consensuar el incremento de los haberes para el personal del AMBA", detalló el sindicalista en un comunicado.



También, sostuvo la necesidad de que se cumpla la premisa de "igual remuneración por igual tarea" para los trabajadores del interior del país, y exigió "un mayor compromiso y participación de los gobernantes y de la cartera de Interior, que en definitiva son los que deben enfocarse en la resolución definitiva del conflicto".