Paro de colectivos por 48 horas: para UTA es imperioso resolver el salario de los choferes sanjuaninos

martes, 11 de octubre de 2022 07:50

Este martes al mediodía habrá una reunión clave en Buenos Aires para intentar desactivar el paro de colectivos por 48 horas que iniciaría mañana. En San Juan, la representación de los choferes destacó que acatará lo que se defina.

El secretario general de UTA, Héctor Maldonado explicó en radio AM1020 que "ante la paralización del servicio me parece increíble que nadie escuche y hagan oídos sordos tanto las cámaras empresarias como el Estado nacional. Nos parece un despropósito total que las cámaras no quieran firmar el mismo acuerdo salarial vigente al AMBA. No pueden tomar de rehenes a los trabajadores en una problemática de subsidios con el Estado".

Marcó que en la negociación nacional, San Juan participa con sus autoridades de Transporte. "En el acuerdo vigente, las provincias deben aportar el 60% de los subsidios y en la provincia, el gobierno cumple con su parte. San Juan va a opinar en COFETRA, seguramente, en el ámbito político. En cuanto a los choferes, acataremos lo que se defina este mediodía: hacer el paro o levantar la medida ya que los compañeros no son ajenos a la problemática salarial. Hay que solucionar el aspecto salarial y firmar el mismo acuerdo que en AMBA. Las cámaras empresarias en San Juan, nucleadas en FATAP, nos dicen que si no reciben más subsidios nacionales no podrán suscribir el acuerdo", agregó.

Maldonado no fue optimista en cuanto a lograr un acuerdo en esta jornada: "parece que estamos muy lejos. Si no hay una respuesta de Nación por subsidios, será difícil tener una buena resolución. Nosotros estamos abiertos al diálogo para el bien de los trabajadores y de los usuarios".

El reclamo salarial

El gremio de los choferes de colectivos acordó un sueldo básico conformado de $150.000 y el pago por única vez de una gratificación “no remunerativa, regular ni habitual” de 40 mil pesos en dos cuotas de 15 mil y una de 10 mil pesos.

Este es el esquema salarial:

Octubre: $165.000

Noviembre: $180.00

Diciembre: $200.000