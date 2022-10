Los sanjuaninos apuestan a veranear en la costa Atlántica y los precios van desde $85 mil

lunes, 10 de octubre de 2022 08:30

De 85 a 200 mil pesos. En esos montos rondan los paquetes turísticos que ofrecen las agencias locales para disfrutar 7 noches en la Costa Atlántica. Los paquetes ya comenzaron a ofrecerse y pese al importante aumento del valor en correlación al verano 2021-2022, la gente ya está haciendo sus reservas.

"Las expectativas son muy buenas. Venimos teniendo un repunte en cuanto a las ventas que veníamos muy golpeados. La gente quiere salir de esa situación de haber estado tanto tiempo en su casa", comenzó explicando Ariel Giménez, presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

El empresario explicó que se viene dando una buena tendencia de los sanjuaninos de apostar a vacaciones durante todo el año. Por ello consideran que hubo una buena temporada de invierno y en los fin de semana largo, épocas que se registraron importantes movimientos de turistas.

Esta tendencia se da pese a la variación de precios y al aumento que se viene registrando en los costos. "Si hacemos un análisis de año a año, esta temporada con respecto al año pasado, tuvo un incremento del 70% al 80% de un paquete acorde al índice de inflación", aseguró Giménez.

"Ahora hay muchos sanjuaninos que consultan por la costa. Hay muchos sanjuaninos que van a Necochea, Mar del Plata, Gesell o más al sur como Las Grutas. Este año los paquetes van a rondar de 85 mil pesos para arriba, dependiendo de la calidad del hotel, las noches y servicios de playa", agregó.

San Juan, destino caro

San Juan poco a poco también se va convirtiendo en una plaza elegida por los argentinos para disfrutar de unos días. E incluso, también los mismos sanjuaninos que no pueden salir de la provincia apuestan a pasar unos días en alguno de los departamentos con mejor propuesta turística.

"Estamos teniendo consultas. Hay muchas agencias de viaje que se dedican al turismo receptivo que están muy entusiasmados por la llegada de la próxima temporada de verano. Con esto de la promoción y difusión de San Juan al resto del país, la gente se anima a hacer turismo en San Juan", destacó.

Sin embargo, hay un factor que no queda al margen y son los altos costos de las estadías. "La lectura es oferta y demanda. Necesitamos generar más alojamiento para generar mejores precios. Nos pasa que todos los fines de semana hay ocupación alta. Este juego de oferta y demanda genera que a mayor expectativa, los precios suben", señaló.

Hace unos días, Roberto Juárez desde la Secretaría de Turismo aclaró que ellos han recibido comentarios pero no quejas puntuales de los turistas. "Tenemos un libro en el que entran quejas también pero suelen ser por servicios diferentes de los ofrecidos pero no bastante por el precio. Cuando llegan los fines de semana la plaza se ocupan en su totalidad", destacó subrayando que "los que aumentan el precio no son los prestadores sino la gente que alquila casas de fin de semana y lo ponen a un precio particular que les convenga. Los fines de semana, estamos llegando a la totalidad de la plaza ocupada. Por estadísticas estamos en la media, no somos el más caro pero tampoco el más económico".