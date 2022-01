En San Juan enfatizan el apoyo emocional al personal de salud y apelan a la empatía al momento de testearse

jueves, 6 de enero de 2022 22:00

De los aplausos y el agradecimiento al maltrato, la intolerancia e incluso las agresiones. Esas son algunas de las situaciones que vive el personal de salud en el país, en medio del intenso trabajo por la tercera ola de coronavirus que golpea fuerte, y que registra miles de contagios diarios.

En este contexto y para evitar situaciones de tensión tras largas y agotadoras jornadas de trabajo, desde San Juan buscan enfatizar nuevamente en el apoyo emocional al personal de salud, sobre todo a quienes a diario realizan cientos de testeos, para brindarles asistencia en medio de una nueva y compleja situación epidemiológica.

"Creo que el malestar que tiene la gente no es atribuible a la espera del testeo, sino a la situación de pandemia que no sede y que nos lleva a revivir situaciones de estrés ya vividas. En un primer momento era más la angustia y la parálisis por lo nuevo, mientras que ahora es el enojo por tener que atravesar nuevamente estas situaciones que tanto estrés y dificultades generaron, no sólo en lo emocional sino también en lo económico, familiar y demás", explicó la psicóloga Andreina Debes de Salud Pública, a Diario La Provincia SJ.

En este nuevo momento que la provincia y el país atraviesan, y que interrumpe lo cotidiano y habitual, la profesional aseguró que se vuelve a poner en juego el apoyo al personal de salud que pasa largas horas de trabajo muchas veces en el calor, y con incómodos equipos de protección.

"Lo que se observa a través de las emociones es que prima más el enojo, el cansancio de atravesar otra vez esta situación. En psicoanálisis se dice 'La muerte del cartero', es decir, nos enojamos con quien nos da la noticia. El enojo está dado hacia el personal de salud que es quien da el resultado, el que por ahí no se le permite parar. Todos estamos comprometidos y estamos en las funciones que se nos requieran", sostuvo la psicóloga.

De este modo, es que con equipos de profesionales psiquiatras y psicólogos, se vuelve a contener a la población y personal abocado a las tareas de testear, vacunar, atender a casos positivos y de otros ámbitos, ya que nuevamente se atraviesan "situaciones de largas horas" de trabajo.

En medio de la tercera ola, Debes enfatizó también en aspectos positivos como "la contención que sigue siendo cara a cara y no de manera virtual. Si bien se han incrementado las consultas, se pueden brindar otros tipos de contención con cuidados".

Para finalizar, la psicóloga puntualizó en la importancia de tener empatía al momento de asistir a testearse, atendiendo a las recomendaciones de la cartera de Salud. "Lo más importante es tener en cuenta cuándo testearse y cuándo no y en las recomendaciones de Salud eso está. Si tengo un caso positivo en mi casa y estoy con síntomas, lo más seguro que sea positivo, por eso es importante no acudir a las largas colas a testearme", subrayó.

"Desde lo emocional, lo primero que tenemos que tener como sociedad es la empatía, poder ponernos en el lugar del otro, tener un entendimiento de que el otro es una persona que está atravesado por la misma situación y que está colaborando en la lucha contra el coronavirus. Se hace el máximo esfuerzo con lo que se tiene y que estos son los recursos, que hay que tener paciencia y saber esperar", cerró Debes.