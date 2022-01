Sanjuaninos piden hasta con notas aplicarse cierta marca de vacunas: qué dijo Salud Pública

miércoles, 5 de enero de 2022 13:44

A través de consultas reiteradas en centros de vacunación, con llamados telefónicos y hasta por notas escritas, sanjuaninos piden completar esquemas de vacunación contra coronavirus con ciertas marcas de vacunas. Ante la escalada de casos en este mes, desde Salud Pública no dejaron pasar estos planteos.

"Tenemos un crecimiento de casos y debemos tener en cuenta que se avanzó con la vacunación y que debemos tener conciencia de las recomendaciones sanitarias. Hay un relajamiento, un cansancio y ganas de volver a tener la vida de antes, pero eso no se logrará en lo inmediato. Hay que ser realistas: tenemos un aumento real y exponencial de los casos en el día a día. En los centros de testeos volvimos a ver las largas filas de personas, algo que no se registraba desde el año pasado", manifestó la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré.

Y agregó que "si la persona tiene las dos dosis y el refuerzo y se contagia de COVID no tendrá mayores complicaciones al transitar la enfermedad. Eso está comprobado y documentado. Los pacientes con enfermedades crónicas pueden registrar algunas situaciones en las que haya que estabilizar su enfermedad de base pero no llegará a la terapia intensiva. Es que las nuevas variantes como Ómicron no producen neumonías como las otras variantes y sí genera tos seca, sudoración nocturna, fiebre pero no insuficiencia respiratoria".

Destacó que "en San Juan vamos a tener más casos en este mes de enero; esto es así. Por eso enero, así como se planteó en COFESA, es el mes de los refuerzos de vacunación. Por eso les decimos a los sanjuaninos que hasta con notas o con consultas reiteradas nos han pedido colocarse una cierta marca de vacuna. No es el momento de especular con eso, plantarse y decir: "yo quiero esta o nada". Todas las vacunas que tenemos son buenas". Jofré puntualizó que no son pocos estos casos y que es necesario que completen esquemas y refuerzos, con prontitud.