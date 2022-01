Aumento de casos de coronavirus: reforzarán controles por fiestas privadas no autorizadas en San Juan

miércoles, 5 de enero de 2022 08:01

En San Juan ya se encuentra en vigencia el Pase Sanitario y el próximo fin de semana, con el fuerte de la actividad de boliches y locales de eventos se harán los primeros controles. Pero también se abordará otro tipo de situaciones que podrían evadir ese requisito.

Se trata de las fiestas privadas en fincas o predios de particulares que reúnen a numerosos grupos que no cumplen con protocolos sanitarios. "Ante la actual situación sanitaria, en la que hay un aumento de casos por nuevas variantes de COVID, necesitamos cuidar que no haya situaciones irresponsables. Tenemos la colaboración de la gente que denuncia y pedimos que lo siga haciendo para intervenir. A la par, se harán recorridas en distintos sectores para controlar", destacó el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández a Diario La Provincia SJ.

Destacó que, también, ese fue un tema planteado por los empresarios de boliches. "Consideran que muchos de sus clientes preferirán ir a un evento al aire libre en el que no les pidan pase o carnet de vacunación o que simplemente, no quieren que la Policía los controle. Entendemos el reclamo y no podemos desconocer esa realidad", destacó.

En los festejos o reuniones con grupos de más de 20 personas "hay un relajamiento de los cuidados. No se usa barbijo, se comparten vasos o botellas y no necesariamente todos se conocen, como sucede en los cumpleaños. Eso implica un riesgo ya que alguien puede estar contagiado y se pueden generar nuevos casos en una situación totalmente evitable", marcó.