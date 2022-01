Salud confirmó que más del 60% de los internados por covid en San Juan no tienen todas las vacunas

lunes, 31 de enero de 2022 14:22

En San Juan, más del 60% de los que están internados con coronavirus no tienen el esquema completo de vacunación contra este virus. Así lo confirmó la ministra de Salud, Alejandra Venerando, quien explicó que el resultado no sólo abarca los internados en los hospitales públicos sino en los privados.

La funcionaria detalló que el 62% de los adultos y el 64% de los niños, no han recibido la vacuna o el esquema de 3 dosis no fue completado, por diferentes motivos que no se conocen.

Vale destacar que en el último parte dado a conocer por la cartera sanitaria, habían 12 niños internados con coronavirus, la cifra más alta en lo que va del año. Hasta el momento el número más alto de internados pediátricos era de 6 y este fin de semana confirmaron que es el doble.

Además hay 121 pacientes no pediátricos internados en área Covid-19.