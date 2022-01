De la discriminación a la inclusión: Dylan, el sanjuanino trans que busca llevar un mensaje a La Voz

lunes, 31 de enero de 2022 15:00

Los ojos se le estiran a la par de una enorme sonrisa en su rostro. Es feliz y lo transmite a cada minuto con cada palabra. Dylan Núñez nació siendo Victoria Núñez y le tocó andar un complejo camino en su vida para alcanzar su primer sueño: la identidad de hombre. Hoy la tiene y va por su segundo sueño: cantar y llevar su mensaje a la pantalla nacional con La Voz (Telefe).

Dylan es oriundo de 9 de Julio, un departamento muy conservador y que lo vio crecer jugando a la pelota con sus hermanos. Allí hizo la primaria y afrontó lo que fueron momentos de discriminación que dolieron pero nunca le hicieron bajar los brazos. "Era salir y te miraban raro. Siempre jugué con mis amigos a la pelota pero tuve muchísimo rechazo de compañeros de la escuela. Hoy ya que estamos todos grandes, los ví a los chicos, conversamos y me pidieron disculpas", destacó al Diario La Provincia SJ.

Dylan, en su niñez y adolescencia, era conocido como Viko y siempre encontró en la música ese cable a tierra y pilar para salir adelante. "Amo la música. Este amor nació en la primaria. Mi papá me compró una guitarra cuando era chico y con tutoriales de canto, aprendí. Me sale del alma", destacó subrayando que "nada pudo ser posible sin la ayuda de Dios".

"Creo muchísimo en Dios, es él el que me está ayudando y por él estoy acá y es mi pilar", subrayó el joven que comenzó a sentirse "diferente a los demás a los 13 años de edad". En este camino su familia fue importantísima. "Mi mamá es la guerrera, la que me ayuda a seguir adelante. Ella intuía desde hacía mucho lo que pasaba. Desde los 5 años yo no quería usar pollera, no quería hacerme colitas. Siempre pantalón sueltos y ella se dio cuenta hace mucho y me dijo que siempre sería yo su hijo", destacó.

Con su papá fue un poco más difícil pero el amor pudo mucho más: "le costó porque yo era su niña, su princesa. Al pasar el tiempo me fui acercando más a mi papá y demostrándole que soy feliz, que no es nada malo y fue aceptándome. Ahora me apoya en todo".

Y precisamente gracias a su padre, se pudo presentar en La Voz. Es que sabiendo que su hijo sueña con vivir de la música y hacerse conocido en el país, decidió comprarle los pasajes de colectivo y regalárselos para que él pudiera viajar a Mendoza para audicionar.

"Cuando vi que iba a volver a empezar La Voz Argentina le conté a mi familia y mi papá no dudó en comprar los pasajes para que fuera. Le dije que algún día se lo iba a pagar y él me dijo 'anda, no te preocupes'. El sueño de ellos es el mismo que el mío", contó el joven quien se mostró agradecido también a su familia de Mendoza que le "brindaron lo mejor" en la estadía.

Cuando audicionó en La Voz le dieron a elegir el tema para cantar y optó por "Sueños Rotos" de La Quinta Estación, "90 Minutos" de Damián Córdoba y "El Amor de mi Vida" de Q'Lokura. Su fuerte es el cuarteto por eso con la música tropical se sintió muy bien. "Omega es mi ídolo porque canté por primera vez con ellos. Hugo Flores es un increíble artista. Si lo tuviera que elegir lo elegiría a él", reconoció.

Dylan se dedica a cantar en fiesta y bares. En este 2022 comenzará a cursar el último año de la secundaria en el CENS de 9 de Julio y su sueño es llevar un fuerte mensaje a nivel nacional en función de su experiencia de vida: "mi propósito hoy en día es que los chicos que son igual que yo, que salgan del closet, que sean felices como se sienten. La vida es una sola. No se vale sufrir. Sean ellos mismos", finalizó.