PreViaje: dos departamentos sanjuaninos, entre los más elegidos a nivel país

domingo, 30 de enero de 2022 12:13

Destinos turísticos de todo el país finalizan enero con muy buenos niveles de ocupación, superando el 90% en la costa atlántica. Febrero lo ven con expectativa ante el gran número de reservas.

Estos números se daban tanto en pequeños destinos como también en los de gran porte, como Mar del Plata o Pinamar, según datos suministrados por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Entre los destinos figuran los departamentos sanjuaninos Calingasta y Valle Fértil.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, sostuvo en relación al balance de enero que “con estos números tan alentadores que nos llegan desde destinos de todo el país se consolida una temporada de verano récord”.

“Además -continuó en un comunicado-, según las estadísticas que tenemos gracias a PreViaje, son muy buenas las proyecciones para febrero y el fin de semana largo de Carnaval”.

La ocupación segunda quincena de enero estuvo arriba del 80% en los principales destinos del país: Bariloche (Río Negro): 97% . Las Grutas (Río Negro): 95% , El Bolsón (Río Negro): 99%, Ushuaia (Tierra del Fuego): 90% , El Calafate (Santa Cruz): 91%, Villa La Angostura (Neuquén): 97% , San Martín de los Andes: 97%, Puerto Madryn (Chubut): 95% , Mar del Plata (Bs As): entre 87 y 90%, Partido de la Costa (Bs As): 95%, Pinamar (Bs As): 93%, Villa Gesell (Bs As): 94%, Miramar (Ba As): 90%, Tandil (Bs As): 76%, Mendoza (promedio provincial): 86%, San Rafael (Mendoza): 97% , Potrerillos (Mendoza): 95%, Malargüe (Mendoza): 95%, Carlos Paz (Córdoba): 86% , Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba): 92% , Villa General Belgrano (Córdoba): 95%, Mina Clavero (Córdoba): 93%, San Luis (promedio provincial): 94,6%, Merlo (San Luis): 96% , Colón (Entre Ríos): más del 90%, Gualeguaychú (Entre Ríos): 90%, Federación (Entre Ríos) 92%, Iguazú (Misiones): 90%, El Soberbio (Misiones): 90%, San Lorenzo (Salta): 85%, Cafayate (Salta): 90%, Cachi (Salta): 90%, Jujuy (promedio provincial): 80%, Corrientes (promedio provincial): 85%, San Juan (promedio provincial): 72%, Calingasta (San Juan) 90%, Valle Fértil (San Juan) 84%, San Javier (Tucuman): 76%, Tafí del Valle (Tucumán): 73%