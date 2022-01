Apuntan a que los comercios sanjuaninos exijan medidas sanitarias a clientes para evitar contagios de COVID

lunes, 3 de enero de 2022 22:41

En esta época estival, los inspectores de la división Medicina Sanitaria observaron que muchos comercios concurridos, sobre todo en los barrios, no piden a sus clientes que respeten los protocolos COVID. Por ello, y ante la suba de contagios, recomendaron que recuperen las medidas sanitarias para evitar "cierres forzados".

"Creo que es más que importante recordarles que esto no terminó; que la pandemia continúa y las nuevas variantes son de alta contagiosidad. Los comerciantes deben recordar que si se contagian o son contactos estrechos, deberán cerrar sus negocios para aislarse y eso tendrá un impacto económico y también, perderían mercadería por no poder venderla", destacó el responsable de Medicina Sanitaria, Roque Elizondo, a Diario La Provincia SJ.

Es por eso que durante las visitas a locales gastronómicos, heladerías y comercios de barrio hicieron hincapié en que "ingresan clientes sin barbijo, no guardan distanciamiento, no hay buena ventilación y no se pide que esperen afuera, sino que colman el lugar. Es preciso reforzar que el barbijo es un elemento de protección muy importante y que se debe resguardar toda medida de higiene y protección".

Elizondo destacó que la responsabilidad es mutua "ya que también se observan dueños de comercios de barrio o empleados que no usan barbijo y la gente que les compra tiene que hacerles notar que hay que cuidarse".

Estas mismas recomendaciones también se trasladan a otros rubros controlados por la Dirección como clubes, natatorios, bares y restaurantes, así como locales de venta de comida.

La situación COVID en San Juan

Los casos nuevos de coronavirus en San Juan sumaron 726 en los primeros 3 días del año, de acuerdo al parte oficial del Ministerio de Salud Pública. Además y afortunadamente, no se registraron decesos.

Los nuevos registros corresponden a los datos acumulados de sábado (258 casos), domingo (201 casos) y lunes (267 casos). Con ello, el total de casos confirmados sumaron 74101 en lo que va de la pandemia y los recuperados, 71.255. Los fallecidos por COVID fueron 1191.

En tanto, los pacientes con proceso infeccioso actualmente son 1655 y el detalle de los tests negativos son: 2444 (sábado, 1035 test; domingo, 281 test y lunes, 1128 test).