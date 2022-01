Tuvieron a su bebé internado por covid, están aislados y necesitan la colaboración de la sociedad

viernes, 28 de enero de 2022 00:00

Una pareja y sus 4 hijos atraviesan un momento difícil. Viven de changas, fueron diagnosticados con coronavirus y tuvieron que aislarse. En este camino, el bebé de 2 meses sufrió los síntomas del covid y por eso quedó internado un día para su recuperación.

Todo ocurrió el viernes pasado cuando el bebé empezó con los fuertes síntomas y no sabían qué le pasaba. La madre decidió llevarlo al Centro se Adiestramiento René Favaloro (La Rotonda) para que los médicos lo atendieran y detectaron que estaba atravesando coronavirus.

"El viernes fui a La Rotonda porque el bebé lloraba mucho. No quería teta ni leche. Lo llevé a La Rotonda para que lo atendieran porque empecé a preocuparme mucho. Allí los médicos me hisoparon a mi porque él es muy chiquito y no pueden hacerlo. Ahí detectaron que yo tenía coronavirus y por ende también mi bebé por contacto estrecho", explicó Cintia Fernández a Diario La Provincia SJ.

Tras revisarlo, los médicos decidieron internarlo con suero para hidratarlo. "Lo pasaron a la pediatra porque lloraba mucho y la radiografía no salía bien. Lo derivaron a un cirujano para que viera el estudio pero gracias a Dios no hizo falta cirugía. Siguió con suero porque estaba deshidratado", contó la mujer quien destacó que cuando pudieron salir del centro de salud, los médicos le recomendaron que si seguía llorando y rechazando la leche, volviera para más atención médica.

De a poco el bebé fue mejorando pero la situación de la familia es complicada y no tienen medios de ingresos económicos. Es que el único ingreso es el de la pareja de Cintia que fue operado hace 2 semanas y está con problemas de movilidad. Para colmo él también se contagió de coronavirus.

"Lo operaron de un hueso que complicaba la médula espinal y eso provocaba problemas de movilidad. Esta con cuello ortopédico y su salud me preocupó mucho por el coronavirus", lamentó la mujer que es madre de 3 chicos de 11 a 7 años de edad. Su actual pareja es padre del bebé.

"Fue muy duro porque él no podía enfermarse. Mi marido hace changas pero no puede hacer fuerza y esto complicó todo", aclaró la mujer quien destacó que su otro miedo fue que los niños se enfermaran con mayores síntomas.

Actualmente están aislados pero su pareja tampoco puede hacer changas complejas por su condición de salud. Por eso Fernández pidió colaboración a los sanjuaninos para poder salir adelante en este difícil momento. Especialmente pide que se los ayude con alimentos para afrontar los próximos días.

Para colaborar llamar al 264-5598574