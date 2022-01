OSSE reportó inconvenientes en plantas potabilizadoras

jueves, 27 de enero de 2022 13:25

OSSE informa que las crecientes están impactando en el proceso de producción de algunos establecimientos de potabilización. Las lluvias provocaron importantes crecientes.

Frente a las inclemencias climáticas, el miércoles, en el Establecimiento Potabilizador Marquesado se realizaron todas las maniobras para minimizar el impacto que produce la creciente con greda, de modo que hoy, jueves 27 de enero, el servicio de agua potable en los departamentos de El Gran San Juan está normalizado.

No obstante, de suscitarse nuevas crecientes, el proceso de producción de agua potable podría verse afectado hasta tanto personal del Servicio Agua logre purgar las redes distribuidoras afectadas por turbidez, a la vez que en la planta se controle el ingreso de las crecientes con alto grado de turbidez y manteniendo la reserva.

Mientras que en el interior de la provincia, algunas plantas potabilizadoras que se alimentan de fuentes superficiales (canales), están produciendo agua de manera más lenta que lo habitual debido a la creciente con greda que tienen los canales, producto de las intensas lluvias.

Las plantas potabilizadoras más afectadas en el día de hoy son:

Calingasta: sus dos plantas, la de Gendarmería en Barreal y la de Costa Vara en Tamberías;

Valle Fértil: Establecimiento Potabilizador Chucuma;

Albardón: Planta Las Lomitas;

Iglesia: Planta Centenario.

Todos los accesos de agua cruda que ingresan a estas plantas presentan alto grado de turbidez, afectando la producción de agua potable en parámetros de turbiedad y de reserva. Por lo tanto, el proceso de potabilización es más lento que lo habitual, eroga menos cantidad de agua tratada y por consiguiente, se debe tener equilibrados los tanques de reserva.

Es clave ser responsable a la hora de usar el agua potable, por eso se recomienda:

Cuidar la reserva del tanque domiciliario.

Priorizando el consumo de agua potable para acciones vitales.

No regar, no lavar veredas ni autos, no llenar pileta, etc.

Las vías de contacto para reclamos:

WhatsApp 264 506 4444 -solo texto-.

Línea gratuita 0800 222 6773

Sitio web de OSSE / contacto.

Facebook e Instagram: Obras Sanitarias Sociedad del Estado

Fuente: OSSE