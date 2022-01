Buscan que sanjuaninos de 18 a 56 años se vacunen contra el sarampión y la rubéola

jueves, 27 de enero de 2022 16:25

Salud comenzó con la vacunación doble viral, destinada a todas aquellas personas de 18 a 56 años. La misma, se compone de dos dosis con un lapso de 30 días entre ellas. Dicha campaña se hizo con el objetivo de incentivar a la gente a que se vacune, colocándose ambas dosis.

Resulta fundamental destacar que la persona que decida colocársela, debe respetar el lapso de los 30 días para completar el esquema. Se puede colocar de manera simultánea con la vacuna contra el COVID-19.

Es importante mencionar que el sarampión es una enfermedad eruptiva febril que puede presentarse en todas las edades, siendo de mayor gravedad en niños menores de 5 años o desnutridos, en los cuales puede causar graves complicaciones respiratorias (como neumonía), enfermedades del sistema nervioso central (como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera) y enfermedades que se presentan muchos años después.

Mientras que la rubéola es una infección vírica contagiosa, por lo general leve, que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes, pero la infección en las mujeres embarazadas puede causar la muerte del feto o defectos congénitos en la forma de síndrome de rubéola congénita (SRC). Ésta puede dar lugar a discapacidad visual y auditiva, defectos cardíacos y otras discapacidades de por vida, incluyendo el autismo, la diabetes y la disfunción de la tiroides.

Gracias a la vacunación sostenida, Argentina eliminó la circulación endémica del virus de sarampión y no presenta casos autóctonos desde el año 2000.

Es por ese motivo que el jefe del Programa de Inmunizaciones y responsable del Vacunatorio Provincial, Lic. Fabio Muñoz agregó: “Con la vacunación sostenida, la provincia continúa comprometida con la eliminación de los virus del sarampión y la rubéola, por lo que son importantes alcanzar las coberturas de vacunación”.

Por su lado, el encargado de unos de los vacunatorios, ubicado en el departamento de Rivadavia, Lic. Guillermo Cáceres, invitó "a vacunarse a todas aquellas personas que no se hayan colocado sus vacunas en las campañas anteriores, y que sepan que pueden acercarse solamente a colocarse la doble viral. Además a los que vienen por la vacuna de Covid, sepan que también pueden colocarse la doble viral sin ningún problema y sin ningún efecto secundario”.

Por otro lado, las vacunadoras del Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF) Lic. Alejandra Acosta y Lic. Nadia Sierra destacaron la respuesta positiva por parte de la gente para la vacunación COVID-19 o completar Calendario Nacional de Vacunación: “Nos ha sorprendido mucho la cantidad de personas que vienen por primera vez a vacunarse, pensábamos que no era mucha y nos hemos llevado la sorpresa de que sí. Muchos niños vacunándose por primera vez.”

A su vez, comentaron sobre el interés por parte de los vacunados, señalaron: “Muchos se interesan por la vacunación, por colocarse el refuerzo y completar su calendario, plantean sus dudas sobre que vacuna estamos colocando o sobre la combinación de las mismas, por ese lado muy bien. Muy positivo.”

“Por lo general la gente viene por vacunas de calendario, de paso aprovechamos para colocar la vacuna Covid en caso de que la persona lo desee. Muchas veces vacunamos al niño y a la madre. Nos resulta muy positivo contar con todas las vacunas en el mismo lugar así las personas pueden venir una sola vez e irse con todas sus dosis aplicadas.”

La vacunación es un acto solidario, protege a quienes reciben la vacuna así como a toda la comunidad. Esta inmunidad colectiva implica un beneficio también para quienes no pueden ser vacunados como pacientes inmunocomprometidos, personas gestantes y niños menores de 6 meses

Finalmente, un testimonio cuenta cómo fue su proceso tras aplicarse ambas vacunas:

Melanie Firmapaz, 23 años

“Cuando fui a colocarme la vacuna de Covid, la enfermera me pregunto si quería colocarme la doble viral y de 10 personas que habíamos, solo 2 dijimos que sí. Al principio tenía inseguridad por el tema de los mitos como que tenías que esperar 15 días y cosas así pero al final la enfermera me dijo que no habría problema.”

Población objetiva de la Campaña de Verano

Personas de 18 a 56 años que NO acrediten dos o más dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola (vacuna doble o triple viral) aplicada después del año de vida.

Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidas por haber estado en contacto con los virus.

Quienes deseen completar el calendario nacional de vacunación pueden hacerlo asistiendo al centro de vacunación más cercano, Centro de Salud de la localidad o en el Vacunatorio Central ubicado en avenida España 587 norte, frente al espacio verde del IxD.

