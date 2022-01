Reprogramaciones y devoluciones de dinero: las vacaciones frustradas de sanjuaninos en Chile

martes, 25 de enero de 2022 09:50

Este lunes, las autoridades chilenas volvieron a habilitar el ingreso de turistas. A través del plan Fronteras Protegidas, el país vecino permitirá el ingreso de personas extranjeras no residentes. En el caso de los sanjuaninos que contrataron sus vacaciones por agencias de viajes para este mes, la mayoría no pudo aprovecharlas y gestionan algún tipo de compensación.

"Fue una medida de Chile y muchos pasajeros, cuando se suspendió el ingreso de turistas, habían emprendido viaje y se quedaron a esperar en Uspallata, sin éxito. Y otros, las desestimaron. Ahora, gestionan recibir alguna compensación de dinero ya que hubo quienes pagaron la totalidad de estadías o hasta el 50%. En su mayoría, los alojamientos les ofrecen reprogramar pero en verano es difícil agendar. Y en un destino de playa, no se puede aprovechar el mar en abril o en agosto, por ejemplo", el prestador turístico Sebastián Vargas explicó a Radio Sarmiento.

El prestador expresó que "también hay posibilidades de que haya otros cierres del Paso. Por ello, la mayoría vio por perdidas sus vacaciones porque hay temor de que puedan irse y no regresar, si el Gobierno chileno decide restringir el tránsito. Los menos se animarán a viajar".

Las agencias de turismo, ante este panorama, no la tienen fácil. "Hay pasajeros que nos exigen una solución pero las decisiones son del gobierno de Chile. Hay disgustos y enojos porque no comprenden esto. No es nuevo ya que en pandemia estamos lidiando con esto y nosotros también perdemos. Tratamos de ser comprensivos porque muchos ahorran para poder vacacionar en familia y se quedan sin su disfrute ni recuperan el dinero que invirtieron. Se genera malestar en las familias", destacó.

Requisitos para ingresar a Chile

Se les exige:

-Resultado negativo de test PCR, cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas. Los menores de dos años quedan exceptuados de este requisito.

-Declaración Jurada para viajeros provenientes del exterior, disponible en www.c19.cl. Todo viajero, de toda edad, debe completar el formulario “Declaración Jurada de Viajeros” de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR negativo y seguro médico de viaje.

-Seguro médico de viaje: este requisito es solo para los extranjeros no residentes en el país. El monto mínimo de cobertura para las prestaciones de salud deberá ser de USD$30.000.

-A las personas que cumplan con el esquema de vacunación válido para el ingreso a Chile por el Ministerio de Salud se les realizará test para detección de coronavirus (PCR o antígenos).

Hasta que reciba el resultado negativo de este examen, deberá cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada. Una vez que el Ministerio de Salud reciba por parte del laboratorio el resultado negativo del examen se procederá a habilitar el Pase de Movilidad.

En el caso de que el testeo se realice con antígenos debe esperar en el punto de ingreso hasta obtener el resultado del test, en el caso de ser positivo, el viajero será declarado inadmisible al país.

A los niños entre 2 y 6 años que hacen ingreso al país con su ingreso al país se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR o antígeno). Hasta que reciba el resultado negativo de este examen, debe cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada.

La cuarentena puede ser en un domicilio declarado en el formulario C19 o en la habitación de un hotel. Todos los cohabitantes que se encuentren en el domicilio declarado para realizar la cuarentena, también deberán realizar la misma cuarentena, es decir, no puede entrar ni salir nadie del domicilio durante ese periodo, incluso aunque se trate de personas vacunadas.