Tras años detenida, avanza la construcción de la Escuela de Música

sábado, 22 de enero de 2022 22:28

El nuevo edificio de la Escuela de Música se ha transformado en una gran deuda pendiente para con los chicos sanjuaninos que desean abrirse un camino en el mundo del arte. Luego de estar abandonada durante cinco años, en octubre del año pasado se retomaron las obras.

Desde hace cuatro meses que la constructora Panacam se hizo cargo y desde entonces se han visto varios cambios en el edificio ubicado en calle Urquiza y Alberdi. "Firmamos el contrato en julio y empezamos oficialmente la obra a mediados de octubre. Lo primero que se hizo fue encarar la limpieza de obra porque llevaba cinco años abandonada. Se contó con la colaboración de la gente de seguridad de la UNSJ y de la Policía para reubicar a las personas que estaban viviendo ahí. Se hizo el cierre, se sacaron escombros y luego se empezó a hacer el replanteo de las distintas partes de la obra", señaló a Diario La Provincia SJ el ingeniero a cargo Francisco Marcelo Castro.

Noticias Relacionadas La UNSJ anunció que se retoma la obra de la Escuela de Música

Pese a que tuvieron que solucionar varios inconvenientes que no se tenían en cuenta, el profesional adelantó que los trabajos están próximos a alcanzar el 10% de lo planificado [no incluye las obras previas, solo lo licitado por esta segunda empresa], por lo que han superado la curva que tenían proyectada y se mostró optimista sobre poder cumplir con el plazo y terminarla en octubre.

Entre 15 y 20 personas trabajan diariamente para poder darle vida a la nueva Escuela. "Luego comenzamos a realinear tabiques que dividen aulas del pasillo central ya que en cada aula van distintos instrumentos musicales. Con la ayuda de los inspectores tomamos decisiones para poder optimizar los tiempos y los trabajos ya que había algunos muros que había que demolerlos porque estaban muy fuera de línea, fuera de plomo. A algunos los pudimos arreglar y otros se hicieron de nuevo. Se enderezaron columnas redondas que había en las zonas de circulación y se empezó a revocar y a edificar líneas de plomo de los distintos muros", detalló.

Tras el abandono del edificio hubo algunas cosas que tuvieron que volver a hacerse como las cañerías de agua, cloacas y algunos problemas que se suscitaron en el techo. "Después hemos seguido por la parte de instalación eléctrica y ya tenemos todo lo que es cañería de las aulas prácticamente terminada de la planta baja y la alta. Hemos empezado con la parte de estructura de revestimiento de los muros, que van revestidos con durlock y entre el muro de ladrillo y el durlock va un revestimiento de celulosa proyectada que es un material aislante que ayuda a la no trasmisión de los sonidos de un aula a otra y a la vez es ignífugo".

Si bien el ideal de la constructora es entregar el edificio en tiempo y forma, a cuatro meses de iniciadas las obras todavía no han recibido el pago correspondiente desde Nación. "Como viene con financiamiento de Nación, vienen atrasados con los pagos y hasta ahora no hemos cobrado nada. Estamos a la espera de poder cobrar octubre, noviembre y diciembre, sino se va a hacer difícil continuar la obra. Desde la UNSJ nos explicaron que mandaron todos los papeles pero el tema es que justo se vino fin de año, las fiestas más el coronavirus, hay alguna demora. Son bastantes gremios los que están trabajando y necesitamos contar con alguna señal desde Buenos Aires para que la obra pueda continuar. La idea del dueño de la empresa ha sido demostrarle a la Universidad que queremos hacer la obra y todo lo que se ha hecho ha sido con dinero de la empresa pero va a llegar un punto en el que no podremos seguir", sentenció el ingeniero.