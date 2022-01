Los contagios en la tercera ola repercuten en el ritmo de vacunación contra COVID

jueves, 20 de enero de 2022 14:18

Este miércoles, se detectaron 3206 casos positivos de coronavirus en San Juan y la tendencia se mantiene en alza en la provincia. Una de las consecuencias es que bajó la concurrencia a los centros de vacunación y desde Salud Pública se aguarda que la tendencia se revierta en las próximas semanas.

La diferencia en la extensión de las filas entre los centros de testeos y los de vacunación es notable y se ha reforzado la información sobre dónde vacunarse y cuándo hacerlo para que los sanjuaninos no dejen pasar la oportunidad.

"No baja la demanda en los testeos ya que muchos sanjuaninos siguen asistiendo aunque no tengan síntomas. Saben que una persona de su entorno o compañero de trabajo dio positivo y quieren saber si se contagiaron. El triage nos ayuda a filtrar quienes serán testeados y quienes no pero esas personas deciden aislarse y ello también los lleva a retrasar su vacunación", expresó la responsable del centro de testeo en el Estadio Aldo Cantoni, Claudia Noriega a Diario La Provincia SJ.

Para la profesional, "esto es algo que irá cambiando durante los próximos días. Este mes se ha avanzado mucho en la colocación de segundas dosis, de refuerzos y el panorama se transformará a medida que vaya cediendo esta ola de contagios. Es muy importante inmunizarse y tener el esquema completo, tanto adultos como niños".

Marcó que es esencial mantener los cuidados sanitarios "ya que tenemos varios casos de recontagios y es por relajarse en el uso del barbijo o mantener la distancia social. La vacuna protege contra manifestaciones graves de la enfermedad pero no ante contagios".

Quiénes deben testearse

El Ministerio de Salud Pública de San Juan confirmó quiénes son las personas que deben asistir a testearse ante la sospecha de un posible contagio de coronavirus, en medio de la nueva ola que azota a la provincia y al país.

En este marco, se confirmó que las personas con factores de riesgo que presentan síntomas, son uno de los grupos que pueden asistir a hisoparse para conocer el diagnóstico.

Sin embargo, también detalló dos grupos más. Se trata de personas de 60 años o más que presentan síntomas; y personas que presenten síntomas sin haber estado en contacto con un caso confirmado.