En San Juan identifican que cambió la forma de manifestarse el coronavirus en bebés

jueves, 20 de enero de 2022 22:08

El avance del coronavirus, marcado en esta nueva ola por la variante Ómicron, no deja de producir miles de contagios a nivel provincial y nacional, en personas de diferentes grupos etarios.

En este contexto, en San Juan, se conoció que actualmente hay tres recién nacidos internados por coronavirus, y desde la dirección de Neonatología del Hospital Rawson recalcaron la nueva forma de manifestarse del virus, en esos pacientes.

"Tenemos tres bebés que tienen menos de 30 días, internados por covid y la forma de presentación a variado un poco, lo que está predominando ahora es que ingresan con fiebre. Dos de los bebés ingresaron con fiebre y el tercero con un cuadro respiratorio y dificultad respiratoria, es decir que la vía de transmisión sigue siendo, sin lugar a dudas, la vía respiratoria", recaló el doctor Oscar Marconi, director de Neonatología, a Diario La Provincia SJ.

A comparación del 2021, donde los bebés que se contagiaron llegaron a presentar lesiones dérmicas, es decir en la piel, en esta ocasión no se ha visto tal síntoma. Por el contrario, "en el recién nacido, sea Ómicron o Delta, se manifiesta con síndrome febril y cuadros con sintomatología respiratoria", puntualizó.

Con respecto al estado de salud de los pacientes, Marconi resaltó: "Están compensados y al ingresar alguno requirió oxígeno. Están en sala de internación de neonatología pero no en terapia intensiva. En neo el mejor tratamiento es la prevención".

Sobre la forma de contagio, aseguró que la mamá, generalmente, no se pone barbijo al darle la teta al bebé, y esa es la vía más común. "Es fundamental que la mamá esté con barbijo y el resto de la familia no lo toque ni lo bese, y que la mamá, aparte del lavado de manos, use un barbijo para amamantar o cambiarlo al bebé, porque esa es la vía más común de contagio".

En este contexto agregó la importancia de no besar a los bebés en la cara o en la boca, y que la familia no esté permanente alzándolos. Entre los consejos de cuidado para evitar contagios, sostuvo que es importante que los miembros de la familia traten de mantener la distancia con el recién nacido e identificar síntomas cuando ya hay un diagnóstico positivo.

"Hay muchos niños mayores de 3 años, que tendrían que estar vacunados para covid y todavía no lo están. Es fundamental que se vacunen, y si los papás tienen dudas que busquen los Consensos de Vacunación Covid de la Sociedad Argentina de Pediatría donde está la recomendación oficial de la vacunación", cerró Marconi.