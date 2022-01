"Tenía ganas de llorar de la emoción": tiene 22 años y cortó el pelo gratis a 70 chicos en 2 días

domingo, 2 de enero de 2022 19:00

Tiene 22 años y una humilde barbería al lado de su casa. Allí, la semana pasada, nació una movida solidaria que rápidamente se hizo viral y tuvo gran repercusión. Su nombre es Victor Campillay y decidió cortar el pelo gratis a los niños que quisieran. Para ello escribió un mensaje en facebook que decía: "No tengas vergüenza, a veces los papás no llegan económicamente a todo. No pases las fiestas sin tu corte favorito".

La repercusión fue tal que hasta el lugar llegó el primer día alrededor de 30 niños y al día siguiente la cifra fue superada, alcanzando a más de 40 chicos.

"El martes en la noche terminé de trabajar en la barbería, estaba limpiando las máquinas y conversaba con mis viejos. Les decía si se acordaban cómo empecé... con nada. Gracias a Dios fui progresando y fui obteniendo más herramientas", contó Victor a Diario La Provincia SJ.

El joven se recibió de barbero en el 2018 y hoy, a sus 22 años, tiene un pequeño local al lado de su vivienda que tiene lo básico para poder trabajar y ganarse el sueldo con su esfuerzo. A partir de estos recuerdos es que quiso ayudar a otros chicos que pasan por dificultades económicas.

"Le dije a mi mamá 'cómo me gustaría hacer algo para ayudar, ahora que puedo'. Hice una publicidad y se hizo viral. Me empezaron a llamar desde varios departamentos y no podía ir porque no tengo en qué. Les pedí que se acercaran", agregó.

Víctor tiene su casa y barbería en Cochagual, en el centro de Sarmiento. "Es humilde, chica y corto yo solo. Si hubiera tenido un ayudante hubiera hecho muchos más cortes, porque tenía muchos chicos", destacó y luego agregó: "es muy lindo ayudar, me sentí desconocido. A veces tenía ganas de llorar de la emoción. Todos me saludaban, me daban el apoyo. Muchos me decían que fui ejemplo para muchos".

El joven de 22 años tiene 3 hermanos mayores y una menor. Él y su familia son cristianos y siente que Dios fue el que lo impulsó a hacer todo esto. Ésta fue la primera vez que tuvo este gesto y siente que "salió del corazón".

"Ese día que decidí ayudar así, me senté y vi que tenía desgaste en algunas de mis herramientas. Algunas necesitaban cambio de lubricante, cuchillas, pero dije no importa porque eso en algún momento se recuperará. Lo más importante fue ayudar. No me falló nada y es como que Dios me iba ayudando. Soy cristiano y sigo mucho a Dios", aseguró destacando que lo que quiere "se lo pido y siempre me cumple".

Ahora está viendo cómo hacer para Reyes, ya planea largar otra iniciativa de este tipo en las redes sociales pero está viendo para qué día.

El teléfono de Victor es 264-4842507