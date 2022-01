Salones infantiles en San Juan, entre reactivaciones lentas y reprogramación de eventos por COVID

domingo, 16 de enero de 2022 22:21

La pandemia por coronavirus, en su etapa de cierres estrictos, golpeó fuerte al sector de eventos, entre ellos los infantiles. Nucleados en cámaras, los empresarios se organizaron para proponer protocolos, adaptarse a las normativas que se aprobaban y lucharon por las habilitaciones. Más allá de los esfuerzos, muchos decidieron cerrar y reconvertirse y fueron pocos los que siguieron en pie.

Son estos establecimientos los que, actualmente, tienen gran demanda pero nuevamente el coronavirus tuvo peso. Muchos eventos tuvieron que reprogramarse por los contagios. Liliana Sánchez, propietaria del conocido "Fun Zone" y autoridad de la Asociación de Eventos Infantiles de San Juan, contó a Diario La Provincia SJ que "tenemos reservas pero ahora pensando en febrero y marzo. En este mes de enero veníamos bien pero sentimos el parate por los casos de coronavirus o contactos estrechos. Vale destacar que trabajamos más que nada con eventos familiares, con 30 a 40 personas como mucho. Pero seguimos apostando por la actividad, respetando los protocolos".

La clave, en esta etapa, es el mantenimiento de los protocolos para que las familias celebren los cumpleaños de los pequeños en un ambiente seguro y con propuestas que incluyen juegos en espacios abiertos.

"En nuestro sector, han reabierto como mucho 4 salones, cumpliendo con toda la normativa que se nos pedía. No se reactivó con intensidad ya que se debía hacer una fuerte inversión para la habilitación. En tanto, se nos convocó desde los ministerios de Turismo y Salud para trabajar con el Pase Sanitario. Nos encontramos, en una primera etapa, con rechazo de quienes hacían las reservas de eventos por esa exigencia hasta que aceptaron este requisito. No dejamos ingresar a nadie que no nos muestre la aplicación o trae su carnet de vacunación", explicó Liliana.

Marcó que la pandemia sigue afectando su calendario ya que "operamos con reservas hechas con anticipación; es decir seguimos trabajando con contrataciones. Siempre es un desafío saber cómo podemos seguir adaptándonos para no perjudicar al cliente ni nuestro trabajo".