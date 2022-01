Estela, la artesana que se reinventó en pandemia y ahora cumple con los sueños de cumpleaños

domingo, 16 de enero de 2022 13:18

Estela Pereyra se define como artesana, pero también como una luchadora, una "busca" de la vida. Hace algunos años creó su marca "Pandora" en la que vendía creativas lámparas grabadas en PVC, pero su principal forma de venta era en las ferias y a raíz de la pandemia tuvo que encontrar otro rubro para reinventarse ya que había perdido el cara a cara con el público.

Comenzó vendiendo divertidas mascarillas de acetato para niños, impresas con los dibujos de superhéroes y poco a poco fue expandiendo su universo hasta crear una nueva marca de decoración de eventos en donde asegura que no tiene límites y se dedica a cumplir el sueño de los cumpleañeros o festejados en general.

"Siempre me gustó la manualidad y para los cumpleaños de mis primitas les hacía el cotillón. Es algo nato. Con Pandora arranqué hace 9 años buscando un souvenir para el cumpleaños de quince de mi hija. Yo quería una lámpara porque quería dar algo que tuviese utilidad, pero era muy costoso. Una tarde encontré un pedazo de caño tirado en la calle e inmediatamente pensé que se podía perforar. Hice varios intentos hasta que di con la herramienta indicada y comencé a hacerlas para regalar", recordó la artesana en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Lámparas de PVC perforadas con distintos motivos eran su sello distintivo. Todavía las realiza pero solo por encargue.

Al principio no pensó en que se podrían convertir en una fuente de ingresos ya que hacer cada lámpara le llevaba un tiempo que "no le iban a pagar", pero en medio de una crisis financiera personal, decidió tomar las cartas sobre el asunto. "Salí a la calle a ver si encontraba caños para reciclar. Así fue, encontré un pedazo en el que me entraron cuatro lámparas chicas. Invertí pesito por pesito para comprarme la herramienta. Mi primer día de artesana fue con un mantelito tirada en la calle del Parque", su determinación la llevó incluso a representar a la provincia en Tecnópolis.

Le abrió la puerta a un cambio

Cuando dominó la técnica se convirtió en una máquina de asistir a ferias para que los sanjuaninos conociesen su trabajo, pero el covid-19 lo cambió todo. "Con la llegada del coronavirus y el cierre de las ferias tenía que sobrevivir. En ese entonces todo el mundo sacaba barbijos, máscaras, por eso me puse a googlear a ver qué podía hacer. Así empecé a hacer las máscaras para niños en acetato que se parecían más a unas máscaras y fueron un boom. No tenía ni idea de cómo trabajarlo, pero me las ingenié, soy muy jugada. Así surgió "Bambina", que está dedicada exclusivamente a eventos, desde alquiler de mobiliario hasta decoración, cotillón, etc.".

El camino no fue fácil ni para ella ni para su familia, pero finalmente sus hijos la apoyaron e incluso una de ellos ahora trabaja codo a codo junto a su mamá. "He tenido a mis hijos comiendo arroz y fideos blancos para juntar la plata para invertir. Ellos entendieron que ese sacrificio iba a hacer que el día de mañana no comiéramos más arroz hervido ni fideos. Mi hija mayor es mi socia, ella heredó todo. No quiero que dejen los estudios porque son fundamentales, pero quiero que sean independientes. No somos imprescindibles para ningún empleador entonces tenés que rebuscártela y tenés que saber cómo defenderte si el día de mañana tenés una familia y te quedás sin trabajo".

En un principio le pagaba a una chica para que le imprimiese los acetatos pero gracias al sacrificio del "arroz", consiguió comprarse una impresora propia que le abrió muchas más puertas. "Para el día del padre largamos unos cuadritos con imán y empezamos con el cotillón. Ahora apuntamos más al sentimiento, al cumpleaños de tu hijo, al babyshower. Soy una persona que no te va a decir "no tengo forma de hacer lo que soñás", yo le voy a encontrar la vuelta y lo voy a lograr. Todo se puede si realmente lo querés", sentenció Estela.