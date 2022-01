Cuál es el grupo etáreo de sanjuaninos que avanza más lento en la vacunación contra COVID

domingo, 16 de enero de 2022 18:08

En medio de picos de nuevos casos de coronavirus en San Juan, hay una buena demanda en la vacunación y se estima que 11.000 personas por día están recibiendo sus dosis . Sin embargo, hay un grupo etáreo que mantiene su avance lento desde que la inmunización era con turnos y aun ahora que es por demanda espontánea.

"Entre los adultos, hablamos del grupo de personas entre 50 a 59 años que progresa en menor medida en relación a otros. Pedimos que acudan a colocarse la primera y la segunda dosis y a quienes les corresponde, habiendo cumplido los 4 meses de ésta última, el refuerzo", destacó el jefe de Inmunizaciones, Fabio Muñoz a Diario La Provincia SJ.

Marcó que "en refuerzos es donde menos impacto estamos teniendo en ese grupo y les pedimos que asistan. Este es el mes de los refuerzos, tal como definió COFESA. Son un grupo económicamente activo, que trabaja y está frente a familias. Es importante que puedan inmunizarse".

Sobre los menores de edad, Muñoz había destacado días atrás que "pedimos que los padres acompañen a los adolescentes a recibir sus dosis. Concretamente al grupo de 12 a 17 años que está avanzando más lento. Hay disponibilidad de dosis, variedad de centros vacunatorios y eso permite que puedan acceder con facilidad a las dosis".

Y agregó que "con la libre demanda, estamos mejorando los niveles de cobertura y de presentismo para recibir las dosis y el refuerzo. Esto nos permite es seguir avanzando en el plan de vacunación y sobre todo este mes, con la colocación del refuerzo y tener una mayor cobertura ante las nuevas variantes".

Ola de contagios

La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré consideró que esa tendencia se mantendrá en los próximos días por la evolución de la curva de contagios.

"Lo que se registró ayer (por el pasado miércoles) se da dentro de los números que esperábamos. Estamos transcurriendo los 10 a 12 días pasadas las Fiestas, donde hubo reuniones sociales, familiares y despedidas con amigos. Sabemos que en esos eventos los protocolos no se cumplen; por lo que estos números eran esperados más tomando en cuenta que están confirmada la variante Ómicron en circulación comunitaria. Tiene más transmisibilidad que la Delta y ello influye en el aumento exponencial", señaló en diálogo con radio AM1020.

En ese orden, comentó que "tendremos unos días más de aumento de casos, porque la gente va en gran número a testearse. Los lunes y martes acuden más a testearse, pese a que los fines de semana pueden hacerlo".

Jofré resaltó que están analizando la situación de las internaciones en el contexto de circulación de la nueva variante Ómicron "ya que al no generar neumonías, no hay demanda de respiradores como sí pasa con la variante Delta. En tanto, Ómicron afecta las vías aéreas superiores, intenso dolor de garganta, rinitis, cefalea, dolor muscular pero son cuadros como un resfrío y no infectan el pulmón. Eso es lo que vemos y las internaciones van a aumentar en patologías moderadas pero no por COVID. Por supuesto, los pacientes deberán realizarse un test COVID para saber si se aisla o no en las UTI pero lo que predomina es su patología, no el coronavirus".