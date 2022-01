Advierten que podrían suspenderse cirugías por la falta de donantes de sangre

domingo, 16 de enero de 2022 09:09

Comenzó "la segunda quincena" y la realidad es que la primera fue fatal, no para el turismo sino para los bancos de sangre de todo el país y especialmente el de San Juan. Desde el Instituto Provincial de Hemoterapia [IPHEM] advirtieron que ha habido una gran baja en las donaciones voluntarias y temen que esto impacte en las cirugías programadas de la provincia.

"En ningún banco del país hay sangre y San Juan no está ajeno a eso. Estamos entre 80 y 90 unidades de sangre por día cuando necesitamos 250. Tenemos un turnero que da 50 turnos todos los días y no se llena, casi nunca tenemos más de diez o veinte. La gente no se está acercando a donar y eso está trayendo muchos problemas en los hospitales. El riesgo de suspensión de cirugías programadas es importante", explicó el director del IPHEM a Diario La Provincia SJ, el Dr. Alfredo Laplagne.

Si bien desde el centro se encargan de distribuir el stock y no de decidir en qué paciente se utiliza [lo que es potestad de cada hospital], advierten que es muy posible que se tengan que reprogramar operaciones ya que hay muy poca sangre y siempre deben de tener para casos de emergencia.

"Necesitamos principalmente grupo 0 positivo y negativo y A positivo y negativo que son los grupos que tienen altísima demanda. No entendemos bien por qué la gente no se está acercando a donar a ningún banco, aunque suele pasar en las vacaciones. No nos damos cuenta de que las enfermedades, la accidentología, los pacientes oncológicos, los pacientes trasplantados, no se toman vacaciones. El requerimiento de sangre sigue siendo muy importante y la accidentología aumenta", agregó el doctor.

Requisitos para donar sangre en San Juan:

Tener entre 18 y 65 años.

Si tienes piercing o tatuajes o cirugías debes esperar 12 meses desde que lo realizaste.

Asistir con DNI

Si te colocaste la vacuna contra el coronavirus debés esperar 72 horas para poder donar sangre.

Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no contenga lácteos.

"Todos los bancos de sangre necesitamos el apoyo de la gente. Venimos de dos años muy duros por la pandemia en donde no hemos tenido la cantidad de sangre que necesitábamos y en este momento estamos muy al límite. La idea es invitar a los sanjuaninos a donar, estamos de lunes a sábados y tenemos 50 turnos disponibles que se pueden sacar desde darturnos.com/iphem. Quien tenga dudas que se comunique al 4223571 las 24 horas", sentenció el doctor.

Los interesados en colaborar se pueden acercar por la institución que queda ubicada en calle Rivadavia 728 este, en Capital.